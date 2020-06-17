Koronavirüste korkutan grafik: Bu ülkelerde salgın yayılıyor

Hindistan, Brezilya, Meksika, ABD gibi ülkelerde koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler ve vaka sayıları giderek artıyor. Salgının yayıldığı ülkelerde son durum grafiği oldukça endişe verici...

Koronavirüs salgını hangi ülkelerde yayılıyor?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu günlerde, salgınla mücadele tüm ülkelerde de sürüyor. Bu mücadelede bazı ülkelerin kaybı daha ağır oldu. Özellikle Hindistan, ABD, Meksika, Brezilya gibi ülkelerde, ölümler her geçen gün daha fazla artıyor.

HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Hindistan'da son 24 saatte oldukça ağır bir tablo ortaya çıktı. 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 2006 kişi yaşamını yitirdi. Worldometers verilerine göre ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin 161. Toplam can kaybı 11 bin 921.

Worldometers'daki grafiklere göre ülkede 15 Haziran'da 395 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. 

HİNDİSTAN'IN GÜN GÜN CAN KAYBI GRAFİĞİ

HİNDİSTAN CAN KAYBI

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS SALGININDA ÖLÜMLER ARTIYOR

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'den sonra ikinci ülke Brezilya oldu. Brezilya'da son 24 saatte 1338 kişinin hayatını kaybetti ve ölü sayısı 4 gün sonra yeniden 1000'in üzerine çıktı.

1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

BREZİLYA'NIN GÜN GÜN CAN KAYBI GRAFİĞİ

brezilya

MEKSİKA'DA KORONAVİRÜS NEDENLİ CAN KAYBI 18 BİNİ GEÇTİ

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs nedenli can kaybı 730 arttı ve 18 bin 310'a yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 116 bin 178.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

MEKSİKA'DA KORONAVİRÜS NEDENLİ CAN KAYBI GRAFİĞİ

meksika

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