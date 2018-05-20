Kuzey Kore Hakkında Korkutan Rapor!
Yeni bir rapor, Kuzey Kore'nin gizli bir şekilde, hayatımızın pek çok alanına sızmış olabileceğini gösteriyor!
Yeni bir rapora göre Kuzey Kore, VPN'lerden şifreleme yazılımlarına, parmak izinden yüz tanıma teknolojisine kadar pek çok güvenlik ürününün tasarımında rol oynamış olabilir ve bu rapor, ülkenin gelir kaynaklarından birinin bu olduğunu belirtiyor. James Martin Center for Nonproliferation Studies tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları, Kuzey Kore IT hizmetlerinin, gizlenmek için organize oldukları gizli bir "gölge sektörden" bahsediyor.
NPR'ın belirttiği üzere rapor, Kuzey Koreli çalışanların pek çok paravan şirket ve sahte kimlikten oluşan muazzam bir labirent – öyle ki pek çok gerçek firma ve hatta hükumet bile bu araçları satın alıyor – kullanarak kendilerini gizlemeyi başarıyor.
NPR'ın notuna göre bu paravanlardan biri olan Global Communications, Asya'da bir firma ağına sahip ve askeri radyolar satıyor. Araştırmacıların belirttiğine göre Future TechGroup da bir başka paravan olarak kullanılıyor. Hatta NPR, bazı Kuzey Kore tasarımlarının ödüller bile kazandığını söylüyor.
Her ne kadar Kuzey Kore'nin dışarıdan görüntüsü genellikle fakirlik ve açlık ile özdeşleştirilse de, ülke aynı zamanda devlet tarafından kontrol edilen pek çok enstitüye sahip ve hem ülke dışındaki ürünlerin ters mühendisliğinde hem de yeni tasarımlar sunmada sınırlı kaynaklarına göre muazzam bir başarıya imza atıyor. Pek çok rapor, ülkenin özellikle siber bölümünde oldukça başarılı olduğunu ve sadece modern teknolojiyi tekrar etmekle kalmayan – aynı zamanda da öne çıkan pek çok hack'leme davasından sorumlu tutulan – yeni bir programcı nesli yetiştirdiğini belirtiyor.
Tabii ki Kuzey Kore hükumetinin uluslararası kanunlar ile çok ilgilenmediği söylenebilir ve ülkenin pek çok suç örgütüne sahip olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Üretilen ürünlerin ne kadarının orijinal çalışma, ne kadarının özgün gelişimler olduğu tartışılabilir ancak Center for Nonproliferation Studies'in raporu doğru ise ülkenin etkileyici sonuçlara ulaştığı söylenebilir. Üstelik bunu yaparken, pek çok ülkede sorun yaratabilecek olan "Kuzey Kore" etiketini de gizlemeyi başarıyor.
Bütün bunların bir endişe kaynağı olmasının tek sebebi ise, Kuzey Kore'den çıkan hemen her şeyin uluslararası kanunlarda bir noktaya takılıyor olması ve ülkenin sağladığı her gelir parçasının nükleer araştırmaları için kullanıldığı şüphesi.
Levent Öztürk
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