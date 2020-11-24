Lenovo Legion 5 İnceleme

Bu sene isminde ufak bir değişiklik yapılan Legion 5, tasarım üzerine ciddi emek harcanmış olarak bizlere ulaşan bir ürün.
Lenovo bu modelde Phantom Black adını verdiği siyah plastik bir kasa kullanmış, alıştığımız üzere üst kısım dokulu. Malzeme kalitesi yine son derece başarılı ve tek elle açabildiğimiz ekranın ardından ilk iyi haber bizi bekliyor. 15.6 inç Full HD 144Hz IPS panelin çevresindeki çerçeve (özellikle de altındaki) biraz daha incelmiş ve kamera çok şükür çerçevenin üstündeki yerini koruyor. 720p çözünürlükteki 0.9MP kamera tahmin edebileceğiniz gibi çok iddialı değil. Yine de günlük işleriniz ve toplantılar için fazlasıyla yeterli.
Lenovo Legion'ın alametifarikası olan tasarım panelin 180 derece geriye yatmasına olanak sağlıyor bildiğiniz gibi. Ekran dokunmatik olmadığı için kullanılabilirliği sınırlı olsa da 25 mm öne alınmış ekranın oldukça ilginç ve orijinal bir tasarım tercihi olduğunu yine belirtmek lazım, özellikle de oyuncu laptopları arasında. Üründe kullanılan 4 bölge RGB klavye mekanik değil (chicklet) ancak yeterince hassas ve rahat. Ürünün ağırlığı 2.47kg yani ne hafif ne de ağır. Bu ağırlığa maalesef RTX 2060'ı besleyen 880 gramlık 230W adaptör dahil değil.
Kasanın altına gelirsek, bizim kullandığımız konfigürasyonda Intel Core i7-10750H işlemci, 16GB DDR4 2933Mhz RAM, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı kullanılıyordu. Ray Tracing'in giderek yaygınlaştığı şu günlerde Legion 5 buna tam destek veriyor ve bu sisteme külfet getiren teknolojinin üstesinden gelebilecek kadar da kuvvetli. Ray Tracing'in ne olduğunun detaylarına tekrar girmiyorum. Depolama tarafında ise 1TB HDD ve 512GB SSD (Samsung PM991) bulunmakta. Yaptığımız testlerde PM991 alışıldık üzere oldukça iyi bir performans gösterdi (1225 MB/s sıralı yazma, 1980 MB/s sıralı okuma). Maalesef ekstra bir M.2 slotu bulunmuyor. Yani iki SSD + HDD kullanabilme şansınız yok.
Ses tarafında Lenovo sanallaştırma için Dolby Atmos'tan destek almış. Oyunlarda bile sanallaştırma performansını çok başarılı bulduğumu belirtmem gerek. Ses düzeyi yeterli, tek eksik bas performansının çok çok yetersiz olması. Kulağa fazla tiz gelmesi bir yerden sonra yorucu olabiliyor.
Lenovo bu üründe kablosuz ağ bağdaştırıcısı olarak bir Wi-Fi 6 çözümü olan Intel AX201'i, gigabit Ethernet kartı olarak da Realtek'in RTL8168/8111 serisini kullanmış. Elbette Killer Ethernet performansında değil ancak işini yapıyor.
Ürünün yanında 230W güç adaptörü olduğundan bahsetmiştik. Batarya kapasitesi ise 60Wh. RTX 2060'ın masaüstünde güç tüketmesini engellemek için tek tuşla geçebildiğiniz bütünleşik Intel UHD Graphics 630 grafik yongası da işini görüyor ve gerek nette gezinirken gerekse video izlerken 7 saate yakın bir batarya dayanımı sağlıyor. Oyunlarda bu süre bir istatistik kabul edilmeyecek kadar kısa bildiğiniz gibi.
Lenovo Legion 5 tıpkı diğer laptoplar gibi yük altında gürültülü çalışan bir ürün. Eğer ses sizi çok rahatsız ediyorsa ürünün yanında gelen Lenovo Vantage yazılımından "calm" moda geçiş yapabilirsiniz, tabii bu gündelik çalışmalar için. Yaptığımız testlerde yük altında CPU ısısının 91 dereceye, GPU ısısının ise 77 dereceye çıkabildiğini gördük. Bu değerler ne iyi, ne de kötü. Beklediğimiz düzeyde. Klavyeye yansıyan ısı ise pek çok rakibinden daha iyi, genel anlamda daha serin bir deneyim yaşıyorsunuz, izolasyon iyi yapılmış.
Gelelim performans tarafına. Sistem 3D Mark'ta 17375 puana ulaşırken birkaç oyunda daha test etme şansımız oldu. Far Cry 5'in Ultra modunda 98 FPS gibi şahane değerlere ulaşan sistem, gerçek bir sistem canavarı olan ve optimizasyon sorunlarıyla boğuşan Red Dead Redemption 2'de 45 FPS (Ultra) ve ilk yeni nesil oyun diyebileceğimiz Microsoft Flight Simulator'de yüksek yoğunlukta bir bölgede uçarken Ultra ayarlarda 55 FPS değerlerine ulaştı. RTX 2060'ın yakın geçmişte çıkacak tüm oyunlarda da rekabetçi kalmaya devam edeceğini görebilirsiniz bu performanslardan.
Sonuç
Bir de bonusu var Lenovo'nun. Bilgisayarı aldığınızda Lenovo Legion M300 gibi gayet yeterli bir oyuncu faresi de size hediye ediliyor. Kendi sınıfında son derece güçlü bir alternatif olan bilgisayarın fiyatı da sunduğu özelliklere göre gayet iyi, şu sıralarda 13.500 TL'ye alabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %90
+Kendisine özgü şık tasarım
+ Yüksek performans
+ RGB klavye
+ Özelliklerine göre makul fiyat
- Adaptörü biraz büyük ve ağır
- Hoparlörlerin bas performansı yetersiz
- Üçüncü M.2 slotu bulunmuyor
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