letgo'dan 2'inci El Araba Hizmeti letgo oto+ ile Ezberleri Bozacak

Türkiye'nin en büyük ikinci el platformu letgo, araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak, araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi.