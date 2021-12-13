Lexus Tamamen Yeni Elektrikli RZ Modelinden İpuçları Paylaştı

Premium otomobil markası Lexus, yeni elektrikli modeli hakkında son detayları paylaştı. Lexus'un tamamen yeni bataryalı elektrikli modeli RZ, markanın elektrikli araçlara özel olarak yapılan platformu üzerine üretilecek ilk modeli olacak.
Avrupa'da 2025'e kadar 20 yeni veya yenilenmiş model lansmanı gerçekleştirme planı kapsamında gösterilecek modellerden biri olan RZ, Lexus'un Avrupa'daki büyümesine önemli katkılar sağlayacak.
Yıllık satışlarını 2025 yılında Avrupa'da 130 bine çıkarmayı ve yüzde 3'lük pazar payını aşmayı hedefleyen Lexus, kapsamlı bir ürün atağı başlattı.
2005 yılında dünyanın ilk hibrit SUV'unu tanıtarak premium segmente elektrik motorlu araçlardaki deneyimiyle öncülük yapan Lexus, bataryalı elektrikli araç ürün gamına RZ ile bir yenisini daha ekleyecek.
Lexus, RZ ile ilgili paylaştığı görsellerde tasarım hakkında ipuçları verdi. Yeni elektrikli RZ modeli, Lexus markasının kendine has tasarım dilini evrimleştirerek aktaracak. RZ'de Lexus'un ayırt edici ön tasarımı dikkat çekerken arka tarafta da şerit ışıklandırma grubuna yer verildi.
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