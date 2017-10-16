Librem 5 Kitle Fonu Hedefini Geçti
Purism'in Librem 5 telefonu kitle fonu hedefine başarıyla ulaştı.
Purism'in yeni telefonu Librem 5, kitle fonlama hedefi olan 1,5 milyon dolara 13 günde ulaşmayı başardı. Kampanya an itibariyle hedefini yaklaşık 100,000 dolar farkla geçmiş durumda. Purism, Free/Libre ve Open Source'dan gücünü alan Librem 5'i Google ve Apple tarafından ezilmeden piyasaya sürmeyi umuyor.
Librem 5, Debian'ın bir türevi olan PureOS ile sevk edilecek ve ekstra gizlilik koruma yazılımı ile birlikte satılacak. Cihazın hayranları, Ubuntu Phone ve Firefox OS'un kaderine benzer bir sondan korkuyor.
Telefon büyük ihtimalle i.MX 8 işlemci, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB eMMC depolama alanı ve şimdilik hangi sürüm olduğu bilinmeyen SD kart slotuna da sahip olabilir. Bu donanım hiç de fena değil diye düşünebilirsiniz, ancak cihazın 2019'da piyasaya sürüleceğini de hesaba katarsak çok da iyi bir donanım olduğunu söyleyemeyiz. Şimdilik cihazın pil kapasitesi de tam olarak belli değil.
Purism tarafından resmi olarak doğrulanan bilgileri listesi şu şekilde:
- Google Android kullanmıyor
- Apple iOS kullanmıyor
- PureOS ile sevk edilecek ve GNU+Linux desteğine sahip olacak
- Dünya'nın ilk IP-native akıllı telefonu
- Uçtan uca şifreli matris yoluyla merkezsizleştirilmiş iletişim
- 5-inç ekran
- Güvenlik ve gizlilik odaklı donanım
- 2G, 3G, 4G, GSM, UMTS ve LTE desteği
- Baseband'dan ayrı CPU
- Kamera, mikrofon, WiFi, Bluetooth ve Baseband için donanımsal kapatma özelliği
Telefonun kendisi 2019'da sevk edilmeye başlanacak ama kitle fonlamasına 299$ yatıran destekçiler Haziran 2018'de dev kit'e erişebilecekler. Dev kit'te dokunmatik ekran, geliştirici anakartı, kablolar, güç kaynağı ve bir çok farklı algılayıcı dahil olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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