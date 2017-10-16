Librem 5 Kitle Fonu Hedefini Geçti

Purism'in Librem 5 telefonu kitle fonu hedefine başarıyla ulaştı.

Librem 5 Kitle Fonu Hedefini Geçti

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