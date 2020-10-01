LinkedIn yeni özelliklerini duyurdu! Peki LinkedIn'de neler değişecek?

Sosyal iş ağı olarak sınıflandırılan LinkedIn, dört yıl aranın ardından ara yüzünü güncelleyerek yeni özelliklerini tanıttı. İlk etapta sadece ABD ve Kanada'da faaliyete aldı ve sırayla küresel çapa yayacak. Peki LinkedIn'de neler değişecek?

LinkedIn yeni özelliklerini duyurdu! Peki LinkedIn'de neler değişecek?

LinkedIn, İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle ve kurumlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu.

Linkedin'in şu anda 706 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Platformun aylık aktif kullanıcısı ise 300 milyonun üzerinde. LinkedIn yeni özelliklerle ilgili bir duyuru yaptı. Peki LinkedIn'de neler değişecek?

HİKAYELER ÖZELLİĞİ GELİYOR

Platformun en çok öne çıkan güncellemesi Snapchat, Instagram ve Facebook'tan alışkın olunan hikâyeler özelliği.

Buna ek olarak doğrudan mesajlaşmaya video sohbet özelliği ekleyen platform, Zoom, BlueJeans ve Teams gibi görüntülü konuşma uygulamalarını da platforma entegre ediyor.

İLK ETAPTA ABD VE KANADA'DA FAALİYETE GİRECEK

Son üç ayda Brezilya, Hollanda, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde yeni özelliklerini test eden şirket güncellemelerini ilk etapta sadece ABD ve Kanada'da faaliyete aldı ve sırayla küresel çapa yayacak.

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