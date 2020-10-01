LinkedIn yeni özelliklerini duyurdu! Peki LinkedIn'de neler değişecek?

Sosyal iş ağı olarak sınıflandırılan LinkedIn, dört yıl aranın ardından ara yüzünü güncelleyerek yeni özelliklerini tanıttı. İlk etapta sadece ABD ve Kanada'da faaliyete aldı ve sırayla küresel çapa yayacak. Peki LinkedIn'de neler değişecek?