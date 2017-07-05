Linux Kernel 4,12'den İlginç Veriler!
Linux'un yeni yayınlanan 4,12 kernel sürümüyle ilgili açıklanan veriler, sizi de şaşırtacak.
Linux Kernel'inin en sıkı bakıcılarından biri olan Greg Kroah-Hartman, 4,7 sürümüyle 4,12 sürümü arasında yapılan değişikliklerle ilgili bir tablo paylaştı. Geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan 4,12 sürümü, kernel'e saat başı 795 satır kod eklendiğini, günde 19.093 kod eklendiğini gösteriyor!
İşte yayından bazı ilginç veriler:
Commit sayısı: 14.570
Dosya sayısı: 59.806
Satır sayısı: 24.170.860
Eklenen satır: 1.202.920
Kaldırılan satır: 168.962
Değiştirilen satır: 141.550
Geliştirici sayısı: 1,821
Gündeki değişiklik sayısı: 231
Saatteki değişklik sayısı: 9
Günde eklenen satır: 19,093
Günde kaldırılan satır: 2,681
Günde değiştirilen satır: 2,246
Saatte eklenen satır: 795
Yeni sürümde birçok yeni işlev ve geliştirme bulunuyor. Bunlar arasında F2FS (flaş dostu dosya sistemi) üzerinde yapılan geliştirmeler, GeForce GTX 1000 w/ Nouveau, Radeon RX Vega için ilk destek, Intel RealSense SR300 kamera desteği, Razer Sabertooth denetim desteği ve Mad Catz Brawlstick desteği var.
Linux'un mucidi Linus Torvalds, 4,12'nin önemli bir sürüm olduğunun altını çiziyor. 4,12 yayınlayan takım, 4,13 için çalışmalarına başladı bile.
Zeynel A. Öztürk
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