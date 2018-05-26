Loch Ness Canavarı Avında Yeni Perde
Bilim insanlarının Loch Ness gölünde yapacakları yeni keşif çalışması, göldeki her canlı ile beraber efsanevi canavarı da arayacak...
Loch Ness Canavarı, şimdiye kadar gölü arayan pek çok efsane avcısından "kaçmayı" başardı. Şimdi ise yeni bir bilim insanı grubu, bu arayışı tamamlamak için gözlerini kullanmaya gerek olmadığına karar vermiş durumda. Bunun yerine ekip, DNA analizi yapacak.
Yeni Zelanda, Otago Üniversitesi'nden Profesör Neil Gemmell, bu bahar mevsiminde göle yeni bir keşif araştırması başlatıyor. Araştırmacılar, gölün çevresel DNA'sından (eDNA) örnekler alacak ve "canlılar tarafından göle bırakılan küçük DNA kalıntılarını tanımlamaya" çalışacak.
Gemmell'in ekibi, suya deri, kürk, pullar, atıklar ve idrar ile bırakılan DNA'ları toplayacak. Daha sonra da bu DNA örnekleri, genetik depolar kullanılarak bilinen canlılar ile ve diğer göllerle karşılaştırılacak. Bu yöntem sayesinde de gölde yaşayan her canlı belirlenebilecek.
Gemmell, araştırmaya şüpheci bir yaklaşım olduğunu kabul ederken, Lock Ness canavarının hayatta kalan suda yaşayan bir dinozor olduğu düşüncesini destekleyen bir DNA bulma olasılığına açık olduğunu ve bunun heyecan verici olduğunu belirtiyor. Ayrıca ekip sadece hayali canlılar peşinde koşmayacak. Ekibin asıl amacı, göldeki yerel ve sonradan katılan türler ve yeni bakteri türleri hakkında bilgi edinmek.
Loch Ness canavarının 1.000'in üzerinde göreni ve pek çok bulanık fotoğrafı olsa da, varlığını kanıtlayan hiçbir veri bulunmuyor. Ancak sonuç ne olursa olsun bu araştırmanın sonucunun pek çok kişi tarafından heyecanla beklendiği kesin...
Levent Öztürk
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