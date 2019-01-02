Macaulay Culkin'in İsim Babası İnternet Oldu
"Evde Tek Başına" ile tanınan ünlü aktör, internet oylaması sonucunda ismini değiştirdi!
En çok bilinen filmlerden biri olarak bilinen "Evde Tek Başına" filminin başrol oyuncusu Macaulay Culkin cesurca bir karara imza atarak ikinci ismi olan "Carson" ismini bir kenara itti ve internet üzerinde yeni ikinci ismi için bir oylama açmaya karar verdi.
Kenisine ait olan internet sayfası Bunny Ears üzerinden yaptığı paylaşımında "ikinci ismim çok saçma, samimi olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum," şeklinde bir açıklama yapan Macaulay Carson Culkin, internet kullanıcılarından kendisine Noel için bir isim hediye etmelerini istedi. Yüzlerce öneri arasından sayıyı beşe kadar daraltan aktörün elindeki seçenekler "Macaulay Culkin", "Shark Week", "Kleran" (aktör-kardeşinin ismi), "TheMcRibIsBack" ve "PubliclyStunt" oldu.
Bunny Ears üzerinden bir aylık süre içerisinde oylama yapan internet kullanıcılarının kullandıkları oy sayısı 100.000 rakamını geride bıraktı. Sonuç olarak, Macaulay Culkin ikinci ismi seçildi. Aktörün birinci ismi Macaulay, soyadı da Culkin olduğu için Culkin'in kimlikteki yeni ismi Macaulay Macaulay Culkin Culkin olarak değişmiş oldu.
Twitter üzerinden Noel gecesi yaptığı paylaşımında "Oylama yaptınız ve kazanan net olarak belli." şeklinde açıklama yapan 38 yaşındaki aktör, "2019 yılında kimlikteki yeni ismim Macaulay Macaulay Culkin Culkin olacak. Kulağa hoş geliyor (eğer ismimi seviyorsanız)." cümleleri ile yeni ismini duyurdu.
Merry Christmas to me, from all of you!
My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.
In 2019 my new legal name will be:
Macaulay Macaulay Culkin Culkin.
It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 25, 2018
Culkin, duyurusuna cevap olarak gelen gerçekten isim değişikliği için mahkemenin yolunu tutup tutmayacağına dair sorulara ise yanıt vermedi; fakat oylamanın sürdüğü sırada The Tonight Show With Jimmy Fallon'a konuk olan aktör bu konuda daha önce güvence vermişti.
İnternet dünyasının oylama sonucunda vardığı Boaty McBoatface gibi sonuçlar göze alındığında, Culkin'in yeni isminden oldukça memnun olduğunu tahmin ediyoruz.
Doğan Kürşat Aktaş
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