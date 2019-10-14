macOS Catalina, Epostaların Kaybolmasına Yol Açtı
İddialara göre yeni macOS güncellemesi, bazı kullanıcıların canını fazlasıyla sıkan önemli bir soruna sahip!
Büyük yazılım güncellemeleri, beraberlerinde birkaç sorunla birlikte gelebiliyorlar. Görünüşe bakılırsa bu durum, macOS Catalina için de geçerli: Bazı kullanıcılar, Apple Mail'deki epostalarının kaybolmasından şikayetçiler.
AppleInsider'a göre sorun, mesajları taşırken ve diğer cihazlarla eşitlerken çıkıyor. Sorun, bazı durumlarda epostaların tamamen yok olmasına yol açabiliyor. Epostaları yedeklemek istediğinizde sorunlar devam ediyor ve bazı eposta bilgileri indirilmeyebiliyor. Benzer şekilde epostaları bir eposta arşivinden geri yüklerken sorunlar çıkabiliyor.
Apple Mail için EagleFiler ve SpamSieve eklentilerini geliştiren Michael Tsai, yaşadığı sorunları blog gönderisinde anlatırken kullanıcılara sorun giderilene kadar Catalina güncellemesine geçmemelerini öneriyor.
Sorunun ne kadar yaygın olduğu, Apple'ın sunucularıyla mı yoksa Apple Mail ile mi ilgili olduğu henüz bilinmiyor.
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