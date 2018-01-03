macOS'ta Büyük Açık Keşfedildi
macOS'da yeni keşfedilen bir açık, cihazınıza fiziksel erişimi olan birinin sistemi tamamen ele geçirmesine izin veriyor!
Yeni yıla gireli sadece birkaç gün geçmişken bir güvenlik araştırmacısı macOS'ta devasa bir güvenlik açığı keşfetti. Siguza adlı araştırmacı, hobisinin hacker'lık olduğunu söylüyor. Onun iddiasına göre bulduğu açık 2002'den beri Apple'ın masaüstü işletim sisteminde fark edilmeden beklemiş.
Bu açık sadece fiziksel olarak yakından kötüye kullanılabiliyor, bu yüzden halka açık veya başı boş Mac bilgisayarlar risk altında olabilir. Bu açık sayesinde kullanılan bir kod ile bilgisayarın kontrolü tamamen ele geçirilebiliyor. Saldırının gerçekleşebilmesi için kullanıcı oturumunun kapanması gerekiyor, bu yüzden eğer oturumunuz istemsiz şekilde kapandıysa fişi çekmek isteyebilirsiniz.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, açığı tüm macOS sürümlerini etkiliyor olması. Geçtiğimiz kasım ayında da büyük bir login hatası keşfedilmişti ve bu hatanın ne kadar kolay kötüye kullanılabildiği gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Apple yaptığı açıklamada bu açık üzerinde çalıştıklarını ve mümkün olan en yakın zamanda bir yama yayınlanacağını söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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