Mahkemeden Google Lehine Karar
Avrupa Adalet Mahkemesi'nden "unutulma hakkı" ile ilgili Google'ı sevindirecek; AB ülkeleri dışında yaşayanları üzecek bir karar geldi!
Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ), Google'ın lehine bir karar vererek firmanın "unutulma hakkı" kurallarını tüm dünyaya genişletmek zorunda olmadığını söyledi.
Fransız Veri Koruma Kurumu, Google'ın sadece Avrupa Birliği'ndeki sayfaları silmesi nedeniyle firmaya 100.000 euro'luk bir ceza kesmek istemişti. Ancak ECJ, Google'ın kanunlara uymak için AB dışında sayfaları engellemesinin şart olmadığına karar verdi.
Google, davalar sırasında unutulma hakkı konusunda iyi bir denge kurduğunu ileri sürmüştü. AB'de bulunanlar bu haktan faydalanabilse de Google, insan hakları ihlallerini gizlemek isteyen baskıcı hükümetlerin girişimlerini engellediğini söylüyor. Firma, dava sırasında Microsoft, Wikimedia Vakfı, Basın Özgürlüğü için Muhabirleri Komitesi ve İngiliz grup Article 19 tarafından desteklenmişti.
BBC'ye göre mahkeme, davanın parçası olarak ikinci bir karar daha verdi. Buna göre bağlantılar, bir kişinin seks hayatıyla veya ceza mahkumiyetiyle ilgili bilgiler içerdiği için otomatik olarak kaldırılmayabilir. Buna karşın bu tür sonuçlar, zamanla aşağı sıralara çekilerek ilgili kişilere biraz daha fazla gizlilik sağlayabilir.
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