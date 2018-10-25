Marka Elçisi iPhone'la Yakalanınca Olan Oldu
Samsung'un bir marka elçisi, anlaşmayı bozup herkesin önünde iPhone kullanmaya başlayınca başına iş aldı!
Rus politikacı, oyuncu ve TV sunucusu Ksenia Sobchak, Samsung'la yaptığı telefon kullanma sözleşmesini ihlal ettiği için Güney Koreli dev tarafından mahkemeye taşındı.
Gelişme, Sobchak'ın TV'de göründüğü esnada bir iPhone kullanmasıyla yaşandı. Ünlü oyuncu yaptığı anlaşmanın farkında olduğu için telefonu bir kağıtla gizlemeye çalıştı ancak bunu başaramadı. Bu durum Samsung'un dikkatinden kaçmadı ve firma şimdi anlaşmayı ihlal eden Sobchak'a 1,6 milyon dolarlık bir dava açtı.
Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Sobchak'ın önceki TV programlarında ve sosyal etkinliklerde de iPhone kullandığı ileri sürülüyor. Bu durumun Samsung'un sabrını taşırdığı anlaşılıyor. Samsung daha önce başka marka elçileriyle de sorun yaşamıştı. Örneğin Adam Levine ve David Ferrer, iPhone kullanırken görüntülenmişti.
Vladimir Putin'in vaftiz kızı olduğuna inanılan Sobchack'ın babası Anatoly Sobchak'ın Putin'in bir danışmanı olduğu söyleniyor. Ünlü isim daha önce devlet başkanlığına da aday olmuştu.
Zeynel A. Öztürk
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