Marka Elçisi iPhone'la Yakalanınca Olan Oldu

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler