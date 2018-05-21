Mars'tan Pac-Man Krateri Fotoğrafı Yayınlandı
NASA, Mars'tan yakaladığı ilginç Pac-Man benzeri kraterin fotoğrafını paylaştı!
Mars'ta bir kadın, bir top mermisi ve hatta bir dikilitaş gördünüz. Ama 1980'lerin popüler arcade oyununun yıldızı Pacman'i hiç gördünüz mü? Anlaşılan, NASA'nın Mars Reconnaissance Uzay Aracı (MRO) görmüş.
NASA ve Arizona Üniversitesinin HiRise takımı (uzay aracının kamerasından sorumlu grup), Kırmızı Gezegen'de Pac-Man'in, top yutan ağzı açık halini andıran bir krater fotoğrafı yakaladı.
Burada gördüğümüz, içinde hilal şeklinde bir barkan kumulunun bulunduğu bir çarpışma krateri. MRO, fotoğrafı mart ayı ortasında çekmiş, NASA ise bu fotoğrafı şimdi ortaya çıkarıyor.
Barkan kumulları Mars'ta bolca bulunuyorlar. Ama bu fotoğrafta görünen krater ve kumul kombinasyonu sıra dışı. NASA'nın HiRise takımı bunun Pac-Man'e benzerliğine dikkat çekti ve "Nadir bir kombinasyon, önümüzdeki birkaç on bin yıl içinde kum, kraterin dışına dağılacak." dedi.
H. Hüseyin Öztürk
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