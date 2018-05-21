Mars'tan Pac-Man Krateri Fotoğrafı Yayınlandı

NASA, Mars'tan yakaladığı ilginç Pac-Man benzeri kraterin fotoğrafını paylaştı!

Mars'tan Pac-Man krateri fotoğrafı

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