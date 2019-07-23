Marvel'ın Shang Chi yıldızı açıklandı..
Marvel'ın Shang Chi filmi için anlaştığı yıldız San Diego Comic-Con'da duyuruldu.
- Levent Öztürk
Marvel'ın yeni duyurulan filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Yüzüğün Efsanesi) filminin yıldızı Simu Liu, bazı şeyleri istemenin yeterli olabileceğinin bir kanıtı.
Film stüdyosunun Cumartesi günü San Diego Comic-Con'da açıkladığına göre Liu yeni filmin yıldızlarından biri olacak. Ancak görülene göre Liu, rolü aylar öncesinde Twitter'da istemişti.
Aralık ayında "@Marvel, artık konuşacak mıyız #ShangChi" şeklinde bir tweet gönderen Liu, Cumartesi günü de duyurunun ardından bu tweet'i alıntılayarak "geri dönüş yaptığınız için teşekkürler" şeklinde şakalı yeni bir tweet gönderdi.
Marvel, Cumartesi günü Comic-Con'da aralarında Thor ve Dr. Strange için yeni filmler ve yeni dizileri Loki ve The Falcon and Winter Soldier'ın da bulunduğu pek çok projenin duyurusu ile büyük bir etki yarattı.
Shang Chi filminin 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor ve Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek filmin diğer yıldızlarının arasında Awkwafina ve Tony Leung da bulunacak. Lui, bir Marvel filminde başrole sahip olacak olan ilk Asyalı olacak...
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