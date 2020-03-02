Masaüstü İnternet Erişimi Düşüyor; Mobil Artmaya Devam Ediyor!

SimilarWeb'in yeni bir haberine göre masaüstü web trafiği azalmaya devam ederken mobil web gezintileri, geçtiğimiz yıl web trafiğinde genel bir artışa sebep oldu. Web analiz firmasının 2020 State of Digital Report'u (2020 Dijitalin Durumu Raporu) 2017 Ocak ve 2019 Aralık tarihleri arasında toplanan verilerden oluşturuldu ve masaüstü web trafiği, mobil web trafiği ve Android uygulama kullanımları takip edildi.
SimilarWeb'in söylediğine göre 2017'den bu yana mobil web trafiği %30,6 yükselirken, masaüstü trafiği da aynı dönem içerisinde %3,3 azaldı. Ayrıca firma, mobil ziyaretçilerin masaüstü ziyaretçilerinden daha farklı davranarak sayfalarda daha kısa süreyle durduklarını söyledi.
SimilarWeb'in raporu, en üstteki 100 siteye web trafik miktarının, aynı dönem içerisinde %8 arttığını gösteriyor. Bu oran 2017 ve 2018 yılları arasında ise %11,8 idi.
Masaüstü web trafiği azalıyor olsa da mobil web trafiği hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor ve kullanıcılar, artık akıllı telefonlarında yetişkin içerik, kumar, yiyecek ve içecek, evcil hayvanlar ve hayvanlar, sağlık, topluluk, spor ve yaşam tarzı gibi konuları içeren siteleri ziyaret etmeyi tercih ediyorlar. Yıllar içerisinde haber ve medya, araç siteleri, seyahat, referans, finans ve diğerleri de dahil olmak üzere başka pek çok konu da daha mobil olmaya başlamıştı.
Ancak haber siteleri trafik kaybediyor ve SimilarWeb'in raporu, en üstteki 100 medya yayınının trafiğinin 2018'den 2019'a yıl bazında %5,3 ve 2017'den 2019'a %7 gerilediğini tespit etti.
Mobil trafiğin artışı, en büyük sitelerin daha da büyümelerine ve internet üzerinde yerlerini sabitlemelerine yardımcı oldu. En büyük 10 site geçtiğimiz yıl toplamda aylık 167,5 milyar ziyaret gördü ve bu da 2018'e göre %10,7 artış anlamına geliyor.
Google,kayde değer bir trafik artışı yaşarken, YouTube da ciddi bir büyümeye imza attı. Ancak Facebook, sadece geçtiğimiz yıl, trafiğinin %8,6'sını kaybetti.
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