Masaüstünde Oyun Denetçileri Hakim!
Steam'in verilerine göre klavye ve farenin pabucu, neredeyse dama atıldı!
Bugünlerde çoğu konsol oyuncusu birincil şahıs nişancı oyunlarını fare ve klavye ile oynayabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Fare ve klavye ikilisinin popüler oyun araçları olduğu aşikar ancak Steam'e göre bu tablonun diğer tarafında durumlar farklı.
Steam'in kullanıcılar hakkında yeni yayınladığı verilere göre platformun kişisel bilgisayar kullanıcılarının sahip olduğu gamepad'leri oyunlarda istedikleri gibi kullanmalarının ve bu profilleri diğer oyuncularla paylaşmalarının önünün açıldığı 2015 yılından beri en az 30 milyon oyuncu Steam üzerinde herhangi bir oyun kolu ile bilgisayar üzerinden oyun oynadı.
Bu oyuncuların yarısı ise bunu birden fazla oyun denetçisi kullanarak yaptı. Steam'in verilerine göre Xbox denetçileri Microsoft'un Windows işletim sistemini ve Xbox platformunu yakın tutma stratejisinin bir meyvesi olarak %45 oran ile en çok kullanılan oyun denetçisi oldu. Bu, 27.2 milyon oyuncuya tekabül ediyor.
Buna karşın en güncel oyun konsollarının tablosunda durum farklı. PS4 ise Xbox One kullanıcılarını 11.5 milyon oyuncuya (%19) karşı 12.2 milyon oyuncu (%20) sayısını elde ederek 1 puan farkla geride bırakmayı başarmış görünüyor. Ancak tüm Xbox konsolları dikkate alındığında Xbox'ın %64 ile ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Playstation 3 ise 4.1 milyon oyuncu (%7) ile gerilerde kalıyor.
Geri kalan yüzde sekizlik dilimi temsil eden 4.9 milyon oyuncunun çoğu Steam'in ürettiği oyun denetçisi olan Steam Controller'ı kullanıyor. Yan sanayi ve diğer markalara ait ürünler ise 1.47 milyon oyuncunun tercihi olmuş durumda.
İlginç olarak, bir sonraki en popüler denetçi kategorisinin başında Nintendo Switch Pro denetçisini 458.000 oyuncu ile görüyoruz. Bu sayı, Rock Band enstrümanlarını kullanan 229,000 oyuncuyu neredeyse ikiye katlamış durumda.
Valve ayrıca güncel istatistiklere tüm zamanların istatistikler için yaptığı kadar dikkat çekmek istiyor. Güncel rakamlara bakıldığında yüzü gülen tarafın Xbox olduğu görülüyor. Xbox One denetçilerinin yüzde yirmilik kullanım oranı adeta PS4'ün yüzde dokuzluk kullanım oranına fark atıyor.
Valve, ayrıca bu oranların arasında Steam Controller'ın başarısına dikkat çekmek istiyor. Valve'ın açıklamasında "Steam Controller topluluğu, diğer denetçileri kullanan topluluklara karşı daha fazla türde oyun oynuyor. En yakın rakibi, Steam Controller'ın kullanıldığı oyun sayısının yarısından sadece biraz daha fazla." sözleri dikkat çekiyor.
Valve, ayrıca Steam Controller'ın 200 farklı hazır konfigürasyona sahip olması ile övünüyor. Bunlara doğal olarak ileride gelecek oyunların kontrol şemaları da eklenecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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