Merakla beklenen Cyberpunk 2077'nin Night City haritası sızdırıldı!

CD Projekt RED'in uzun zamandır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun kutulu kopyalarının hazırlanması ile birlikte oyunun geçeceği kent olan Night City'nin ayrıntılı bir harita sızdırıldı...