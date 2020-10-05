Merakla beklenen Cyberpunk 2077'nin Night City haritası sızdırıldı!

Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Witcher geliştiricisi CD Projesi Red'in yeni bir oyunu. Cyberpunk 2077, henüz gelmeden ortalığı birbirine kattı. Sevilen ekibin sevilen oyununda ayrıntılı bir harita sızdırıldı.
İŞTE CYBERPUNK 2077'NİN HARİTASI
Oyunun kutulu kopyalarının hazırlanması ile birlikte oyunun geçeceği şehir olan Night City'nin detaylı bir haritası gün yüzüne çıktı. Paylaşılan haritaya baktığımız zaman, Night City'nin 6 büyük bölgeden oluştuğunu görüyoruz.
Bu bölgeler Watson, Westbrook, Santo Domingo, Pacifica, Heywood ve City Center olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların oyuna ilk başlayacakları yer ise Watson.
OYUNCULARIN DAHA RAHAT HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYACAK
Dikey şekilde oluşturulan ve geliştirici CD Projekt Red'in (CDPR) daha önceki açıklamalarında çok daha farklı tasarımsal kapılar açacağı belirtilen harita, oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkân sağlayacak. geliştirici ekip de çok daha gerçekçi bir şehir hayatını oyuna yansıtabilecek.
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