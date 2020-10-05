Merakla beklenen Cyberpunk 2077'nin Night City haritası sızdırıldı!

CD Projekt RED'in uzun zamandır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun kutulu kopyalarının hazırlanması ile birlikte oyunun geçeceği kent olan Night City'nin ayrıntılı bir harita sızdırıldı...

Merakla beklenen Cyberpunk 2077'nin Night City haritası sızdırıldı!

Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Witcher geliştiricisi CD Projesi Red'in yeni bir oyunu. Cyberpunk 2077, henüz gelmeden ortalığı birbirine kattı. Sevilen ekibin sevilen oyununda ayrıntılı bir harita sızdırıldı.

İŞTE CYBERPUNK 2077'NİN HARİTASI

Oyunun kutulu kopyalarının hazırlanması ile birlikte oyunun geçeceği şehir olan Night City'nin detaylı bir haritası gün yüzüne çıktı. Paylaşılan haritaya baktığımız zaman, Night City'nin 6 büyük bölgeden oluştuğunu görüyoruz.

Bu bölgeler Watson, Westbrook, Santo Domingo, Pacifica, Heywood ve City Center olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların oyuna ilk başlayacakları yer ise Watson.

OYUNCULARIN DAHA RAHAT HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYACAK

Dikey şekilde oluşturulan ve geliştirici CD Projekt Red'in (CDPR) daha önceki açıklamalarında çok daha farklı tasarımsal kapılar açacağı belirtilen harita, oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkân sağlayacak. geliştirici ekip de çok daha gerçekçi bir şehir hayatını oyuna yansıtabilecek.

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