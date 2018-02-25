Mercedes-AMG GT Sedan kendini gösterdi!
Mercedes-AMG GT Sedan, tanıtımına az bir zaman kala süslü bir kamuflaj ile kendini gösterdi...
- Levent Öztürk
Otomobil üreticileri genellikle henüz tanıtılmamış araçlarını kameraları şaşırtan bir kamuflajla gizleyerek, fark edilmeden kamusal yollarda test edilmelerine imkan tanırlar. Ancak Mercedes-AMG çok daha süslü bir yolu tercih etmiş gibi gözüküyor.
Geneva Motor Show'daki ilk tanıtımı öncesi Mercedes-AMG, yeni dört kapılı GT spor coupe sürümü GT performans sedanı için yeni bir yöntem deniyor. Mercedes-AMG, klasik kamuflaj deseni yerine parlak yeşil alevlerle kaplı düz siyah bir kasaya karar vermiş.
Yine de bu farklı kamuflaj, daha önceden bilinmeyen yeni ipuçları vermiyor. Aracın arka kısmı yeni CLS-Sınıfı ile GT coupe karşımı gibi gözükürken, aracın ön kısmı ise Mercedes-Benz'in A-Sınıfı gibi araçlarının köşeli görünümünü anımsatıyor.
Her ne kadar GT coupe'nin 4.0 litrelik turbo motoru V8'i sedan kardeşinin de kullanması mantıklı olsa da, çok daha şaşırtıcı bir şey ile karşılaşmamız da mümkün olabilir. Mercedes-AMG GT Concept, bu motoru bir hibrit sisteme bağlayarak net 805 beygirgücü üretmeyi başarmıştı. Bu motorun üretim ürünlerine geçmesi etkileyici olacak olsa da, aracın tanıtımı kısa bir süre gerçekleşecek ve net bir bilgiye ulaşmamız mümkün olacak...
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