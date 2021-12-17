Mercedes-Benz'den Ultra Verimli Yeni Canavar: Vision EQXX

Elektrikli araç tasarımında son zamanlarda büyük bir atak yapmış olan Mercedes-Benz, Vision EQXX konsepti ile çıtayı bir adım daha yukarı çıkarıyor. Araca ait ilk tanıtım görüntüsü ortaya çıktı!