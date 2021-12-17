Mercedes-Benz'den Ultra Verimli Yeni Canavar: Vision EQXX

Mercedes, son birkaç yılda EQ serisi elektrikli araçlarını geliştirmek için çok zaman harcadı ve EQS gibi harika arabalar üretti. Görünüşe göre Mercedes, burada kalmaya niyetli değil, çünkü tanıtmaya hazırlandığı Vision EQXX konsepti oldukça vahşi görünüyor.
Mercedes, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü lansmanını yapacağını açıkladığı EQXX'in şimdiye kadarki en verimli modeli olacağını söylüyor. Yayınlanan ilk görüntüye baktığımızda, bu iddiayı destekleyen bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ancak, daha verimli olmanın dışında, EQXX ne getiriyor?
Şu anda bu noktada net bir açıklama yapılmış değil. Mercedes tasarımcılarının EQXX'i "elektrikte lider" ve "araba yazılımında lider" iddiası ile ortaya çıkaracağını biliyoruz. Tüm detaylar içinse, Mercedes'in planlarını daha net görmek için Las Vegas'taki CES fuarını beklememiz gerekiyor.
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