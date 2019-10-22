Mercedes'ten Korkutan Hata!
Mercedes'in mobil uygulamasında yaşanan küçük hata, büyük bir sorunun ilk sinyallerini verdi!
Otomobil üreticinizin mobil uygulaması oldukça işe yarar işlevler sunabilir ancak aynı zamanda yanlış durumlarda mahremiyet sorunları da yaratabiliyor. Mercedes-Benz sahiplerinin TechCrunch'a söylediğine göre firmanın uzaktan kontrol uygulaması, 18 Ekim tarihinde, birkaç saat boyunca diğer kullanıcıların hesaplarından verileri sunmaktaydı. En azından bir durumda "birkaç" hesaptan bilgiler görülebiliyordu ve bu bilgilerin arasında isimler, telefon numaraları ve yakın zamandaki aktivite konumları gibi hassas bilgiler de bulunuyordu.
Neyse ki gerçek zamanlı konum takibi ve uzaktan kilit açma gibi özellikler çalışmıyordu ancak yine de bunun ciddi bir sorun olduğu bariz. Temel olarak diğer Mercedes sahiplerinin hayatlarına ufak bir pencere açmış oluyordunuz. Firma ise henüz bu konu hakkında yorum yapmış değil.
Problemin başlamasından birkaç saat sonra Mercedes, uygulamayı "bakım" için kapattı. Yine de bu durum, araç verisinin kişisel hesaplara bağlanması ile beraber gelen sorunların altını çiziyor. Bu tür bir hata veya veri sızıntısı, çok kolay bir şekilde hassas bilgilerin yanlış kişilerin ellerine geçmesine sebep olabilir. Özellikle araç paylaşımı ve diğer bağlantılı araç hizmetleri daha da yaygın hale gelirse bunun büyük bir sorun olacağı kesin.
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