Mercedes Project One Prototipi Testte

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler