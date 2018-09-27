Mercedes Project One Prototipi Testte
Mercedes, yeni otomobili AMG Project One'ın "halka açık" testlerine başladı!
Bu aracın hem dışarıdan nasıl gözüktüğünü gördük hem de altında yatanlar ile aşina olduk. Yine de, Mercedes-AMG Project One üretim için hâlâ hazır değil - ama artık bir adım daha yakın.
Mercedes-AMG şu anda Birleşik Krallık'taki kamusal yollarda Project One'ın prototiplerini test ediyor. Otomobil üreticisi arabayı dijital olarak geliştirmek için şimdiden yüzlerce saat harcadı ve zorlu pist koşullarını taklit eden "dyno" üzerinde gerçek dünya testlerine tabi tuttu.
Şimdi, prototipleri İngiltere'deki bir test pistinin etrafında dönüyor ve nihayet kamu yollarına çıkıyor. Bu aracı gizlemek, özellikle de motorun en mükemmel hiper-arabalardan bile daha agresif olan Formula 1 sesleri çıkartmasından dolayı pek de kolay değil.
Mercedes-AMG bu büyük gelişim adımını kutlamak için hafifçe gizlenmiş Project One prototiplerinin bazı resimlerini gösterdi ve gayet iyi göründükleri söylenebilir.
Project One, gereken büyük parayı verebilecek kadar şanslı olan herkesi havaya uçuracak. F1 motoru, 1,000 beygir gücünden fazlasına ulaşmak için dört elektrikli motorla birlikte 1.6 litrelik küçük bir V6 kullanıyor. Eğer isterseniz 25kmph hızı ile tamamen elektrikli olarak da çalışabiliyor.
Sınırlı sayıda üretilen çoğu hiper-arabanın aksine, Mercedes-AMG bu araçları göreceli olarak tonlarca üretmeyi planlıyor. Otomobil üreticisi 275 otomobilin üretimini planlıyor ve her biri $ 2.72 milyon avroya mal olacak ve bu da bir Bugatti Chiron'dan daha ucuza mal olacak...
Levent Öztürk
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