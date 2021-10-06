Merkür'ü Hiç Bu Kadar Detaylı Görmemiştik: BepiColombo'dan İlk Görüntüler!

Avrupa ve Japon ortak uzay görevi BepiColombo, hedefi olan Merkür gezegenine yapacağı altı uçuşunun ilkini başarıyla tamamladı. 1 Ekim'de uzay aracı, gezegenin yüzeyinden sadece 199 kilometre uzaktaydı ve en küçük gezegenin şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntülerini çekti.
BepiColombo Uzay Aracı Operasyonları Müdürü Elsa Montagnon yaptığı açıklamada, "Uzay aracı açısından uçuş kusursuzdu ve sonunda hedef gezegenimizi görmek inanılmaz" dedi.
BepiColombo'nun izleme kameraları, altı yıldan fazla bir süre içinde Merkür'ün ilk yakın plan görüntülerini alarak, büyük çarpma kraterlerini ve uzay aracının bazı unsurlarını ortaya çıkardı. Gezegenin yörüngesinde dönen son keşif aracı olan NASA'nın MESSENGER'ı, 2015 yılında Merkür'ün yüzeyine saatte yaklaşık 14.000 kilometre hızıyla çarptığında ve gezegenin yüzeyinde kendi yeni kraterini yarattığında planlanan sona ulaşamamıştı.
BepiColombo'nun SIMBIO-SYS görüntüleme sisteminin ortak araştırmacısı Valentina Galluzzi, "Merkür'ün bu neredeyse canlı resimlerini görmek inanılmaz bir duyguydu" dedi ve ekledi: "Araştırma kariyerimin ilk yıllarından beri üzerinde çalıştığım gezegenle tanışmak beni gerçekten mutlu etti ve gelecekte yeni Merkür görüntüleri üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyorum."
Fotoğraflar, lavlarla dolup taşan Sihtu Planitia da dahil olmak üzere Merkür'ün kuzey yarımküresinin bir bölümünü gösteriyor. Calvino kraterinin etrafındaki pürüzsüz daha hafif alan olan Raduki ovaları da görülebiliyor. 166 kilometre genişliğindeki Lerminotov krateri, uçucu elementlerin uzaya kaçtığı Merkür'e özgü "oyuklar" olarak bilinen özellikleri içerdiği için diğerlerinden daha parlak görünüyor. BepiCollombo, oraya vardığında bunları daha ayrıntılı olarak inceleyecek.
BepiColombo ayrıca Merkür'ün güney yarım küresinin bir kısmını yakaladı. En büyük krater olan 251 kilometre genişliğindeki Haydn kraterinin pürüzsüz zemini, bir zamanlar ovaların çoğunda olduğu gibi lavlarla dolu olduğunu gösteriyor. Yüzeyde, volkanik patlamalarla dışarı fırlayan malzeme olduğu düşünülen ve "faculae" olarak adlandırılan bazı parlak noktalar söz konusu. Bunlar MESSENGER tarafından da keşfedilmişti ve BepiColombo daha fazla bilgi toplayacak.
Merkür, büyük bir çarpışmadan sonra kütlesinin çoğunu kaybetmiş olabilir ve görev, bu senaryoyu doğrulamak veya çürütmek için kanıt sağlayabilir. Ayrıca bize volkanizma ve lav akıntıları hakkında daha fazla bilgi verecek.
BepiColombo'nun ana bilim görevi, Aralık 2025'te yörüngeye yerleştirilmesinden sonra 2026'nın başlarında başlayacak. İnanılmaz miktarda yakıt kullanmadan Merkür'ün yörüngesine girmek için yeterince yavaşlamak amacıyla toplamda dokuz gezegen uçuşu tamamlanacak. Dördü zaten çantada: biri Dünya'da, ikisi Venüs'te ve şimdi ilki Merkür'de. Bir sonraki 23 Haziran 2022'de olmak üzere beş Merkür uçuşu daha yapılacak...
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