Merkür'ü Hiç Bu Kadar Detaylı Görmemiştik: BepiColombo'dan İlk Görüntüler!

Güneş Sistemi'nin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni olan Merkür'den gelen detaylı fotoğraflar tek kelimeyle büyüleyici...

06 Ekim 2021 00:03

Levent Öztürk