Messenger Lite Sadece Türkiye'de Yayınlandı
Facebook'un hafif Messenger uygulamasının iPhone sürümü, görünüşe bakılırsa sadece Türkiye'de kullanıma açıldı!
Facebook Messenger'ın kırpılmış, hafif sürümü Messenger Lite birkaç senedir kullanımda ancak sadece Android kullanıcıları uygulamadan faydalanabiliyor. Yeni bir rapora göre Facebook Lite'ın artık bir iOS sürümü de var, üstelik şu an sadece Türkiye'de denenebiliyor.
Analiz firması Sensor Tower tarafından keşfedilen uygulama, 140MB'lık normal Messenger uygulamasına kıyasla yalnızca 5MB'lık bir indirme boyutuna sahip ve daha az mobil veri kullanıyor. Uygulamanın App Store'daki açıklamaları, Lite sürümün yükleme ve çalışma konusunda verimli olduğunu söylüyor. Messenger Lite, bire bir veya gruplarla sohbet etmenize, fotoğraf, video ve bağlantı göndermenize izin veriyor.
App Store'daki ilk yorumlara bakacak olursak kullanıcılar, arkadaşlarının ne zaman aktif olduğunu görememekten şikayetçi. Şu an sadece Türkiye'deki App Store'da görünse de uygulamanın 27 dili desteklediği belirtiliyor, yani Messenger Lite'ın yakında farklı bölgelere genişlemesi sürpriz olmayacak.
App Store'dan indirin: Facebook Messenger Lite
Zeynel A. Öztürk
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