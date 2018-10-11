Messenger Lite Sadece Türkiye'de Yayınlandı

Facebook'un hafif Messenger uygulamasının iPhone sürümü, görünüşe bakılırsa sadece Türkiye'de kullanıma açıldı!

Messenger Lite, Türkiye İçin Yayınlandı

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