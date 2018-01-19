Messenger'ı Kilitleyen Sorun Çabuk Çözüldü

Facebook'un temizleme sözü verdiği Messenger uygulamasında yaşanan sorun, kısa bir süre için de olsa kullanıcıları çileden çıkardı!

Facebook Messenger'ı Kilitleyen Sorun Çözüldü

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