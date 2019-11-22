Microsoft'tan Beklenmeyen Erteleme!

Microsoft'un yaklaşık 2 ay önce tanıttığı ve yıl bitmeden piyasaya süreceğini söylediği ürünü, ani bir kararla ertelendi!

  • Levent Öztürk
Microsoft'tan beklenmeyen erteleme

Eğer bu yıl bitmeden Microsoft'un Surface Earbud kulaklıklarını almayı planlıyorsanız, listenizi tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Ürünün çıkışı, 2020 baharına kadar ertelendi.

Microsoft'un Ekim 2 donanım etkinliğinde yapılan duyuruya göre Surface Earbud, orijinal olarak bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacaktı. Kulaklık, Office 365 ile beraber çalışacak, Cortana için ses komutlarını alabilecek.

Microsoft, kulaklığın neden ertelendiğini söylemedi ancak Apple'ın da AirPods'u piyasaya sürerken ciddi gecikmeler yaşandığını belirtmekte fayda var. Bunun sebebi, iki kulaklığı birleştiren bir kablonun olmaması dolayısıyla, birbirleri ile eşleşmelerinde sorunlar yaşanması idi. 

Artık çeşitli firmaların "gerçekten kablosuz" kulaklık üretmeye başlamaları ile beraber bu sorunların genel olarak çözülmüş oldukları tahmin edilebilir.

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