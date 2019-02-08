Microsoft Build etkinliğini duyurdu

Microsoft, Build etkinliği için belirlenen tarihi açıkladı!

  • Levent Öztürk
Microsoft, Build etkinliğinin tarihini duyurdu
TechRadar

Microsoft'un yıllık geliştirici konferansı ve Windows haberleri etkinliği olan Build'in 6-8 Mayıs tarihleri arasında Seattle, Washington'da düzenleneceği yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.Firma bu duyuruyu, 27 Şubat ve Şubat ayının sonlarında yer alacak olan kayıtların açılmasından ve toplantı planının yayımlanmasından oldukça uzun bir süre önce yaptı.

Her ne kadar henüz planları bilmesek de, Microsoft'un Windows '19H1'i (2019'un ilk yarısı için kullanılan kod) ve muhtemelen "April 2019 Update" olarak adlandırılacak olan Windows 10 işletim sistemi(OS) için bir sonraki büyük güncellemeyi detaylı olarak tartışacağı tahmin edilebilir...

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