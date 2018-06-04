Microsoft, İddiaya Göre GitHub'ı Satın Aldı!
İddiaya göre Microsoft, dev kod depolama hizmeti GitHub'ı satın alıyor!
Microsoft'un kod depolama hizmeti GitHub'ı satın alacağına dair dedikodular, Bloomberg'in yayınladığı raporun sonrasında iyice güçlendi. Bloomberg'e göre Microsoft, anlaşmayı tamamlamış durumda.
2 milyar dolar değerindeki GitHub, en çok kodu üzerinde barındıran hizmet olma özelliğine sahip. GitHub üzerinde küçük geliştirici takımlarından Google gibi devlere her tür projenin kod deposuna ulaşmak mümkün. GitHub'ın son dokuz aydır bir CEO arayışında olduğu da biliniyor.
Peki dünyanın en büyük açık kaynak kod deposu GitHub'ın Microsoft tarafından satın alınması ne anlama geliyor? İlk olarak bu, Microsoft'un 26 milyon yazılım geliştiricisi ve bunların kodlarına ulaşabilmesi demek. Bu sayede Microsoft, daha heyecan verici yazılımlar geliştirebilir. Firmanın GitHub üzerinde nasıl bir kontrol sağlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Satın almayla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu birleşmenin ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında daha net bir fikrimiz olacak.
Zeynel A. Öztürk
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