Microsoft Store İçinde Epic Games Store'u Görmeye Hazır mısınız?

Windows 11'de Microsoft, uygulama mağazası Microsoft Store için "kim olursan gel" diyor ve üçüncü taraf mağazaları da almaya başladı. Epic Games Store, Windows 11 mağazasında yerini aldı!

  • Levent Öztürk
Microsoft Store "kim olursan gel" diyor...

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