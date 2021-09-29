Microsoft Store İçinde Epic Games Store'u Görmeye Hazır mısınız?

Windows 11'deki Microsoft Store, son zamanlarda geliştirici ve uygulama desteği alma konusunda büyük adımlar atıyor. Bunun başlıca nedeni, mağazanın artık bunları geliştirmek için kullanılan çerçeve veya teknolojiden bağımsız olarak tüm uygulamalara açık olması. Bu durum, temel olarak, geliştiricilerin Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java ve Progressive Web Uygulamalarını doğrudan mağazada yayınlayabilecekleri ve güncelleme mekanizmasından sorumlu olacakları anlamına geliyor. Yakın zamanda PowerToys, Microsoft Edge, Visual Studio ve Visual Studio Code'un dijital mağazaya çıktığını gördük.
Microsoft şimdi, yüzlerce geliştiricinin masaüstü uygulamalarını da Microsoft Store'a getirmek konusunda üçüncü taraflardan destek sağlayan bir blog yazısı yayınladı. Buradaki üçüncü taraflar arasında Discord, TeamViewer, LibreOffice, Zoom, VLC, Wikipedia, Reddit ve daha fazlası bulunuyor.
Şimdiyse şirket, üçüncü taraf uygulama mağazalarına Microsoft Store'da da yer verilmesine izin vermek için ilkelerinde büyük bir değişiklik yapıyor. Bu, Windows'ta Android uygulama desteğinin Amazon Appstore aracılığıyla geldiğini zaten bildiğimiz için oldukça mantıklı. Microsoft, Epic Games Store'un önümüzdeki aylarda Microsoft Store'a da geleceğini belirtti. Amazon Appstore, Windows 11'in 5 Ekim'de kademeli olarak genel kullanıma sunulmasından önce kullanılamayacak olsa da şirket, "yakında" önizlemede kullanıma sunulacağını belirtti.
Son olarak, Opera ve Yandex internet tarayıcıları, Microsoft Store üzerinden kullanılabilen iki yeni tarayıcı olarak duyuruldu. Microsoft'un mağazasını her türlü uygulamaya açık hale getirme taahhüdü, muhtemelen daha fazla geliştiriciyi uygulamalarını mağazaya taşımaya teşvik edecektir. Bir geliştirici Microsoft tarafından sunulan standart sistem yerine bir üçüncü taraf ticaret sistemi kullanmayı seçerse, herhangi bir yaptırıma da uğramayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın