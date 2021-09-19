Microsoft'un Yeni "Windows 11 Ortağı" Belli Oldu!

Çin teknoloji üreticisi Honor, AI ve diğer son kullanıcı ürünlerini geliştirmek için Microsoft ile ortaklığa gittiğini duyurdu. Şirketin yakında çıkacak Honor MagicBook V 14 dizüstü bilgisayarı, Windows 11 yüklü olarak gelecek ilk dizüstü bilgisayarlardan biri olacak.
Microsoft GCR Başkanı ve CEO'su Dr. Hou Yang, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hibrit çalışma ve ortam zekasının yükselişiyle birlikte müşteriler hem iş hem de ev için mobil bilgi işlem cihazlarından, sistemlerinden ve uygulamalarından daha fazla kolaylık, güvenlik ve daha iyi etkileşim bekliyor. Microsoft, son kullanıcılara daha zengin deneyimler sunmak için Honor ile stratejik iş birliğimizi sürekli derinleştirerek ve genişleterek yazılım ve donanım zekasının entegre gelişimini hızlandırmayı umuyor."
Huawei'nin bir alt markası olarak hayatına başlayan Honor, 2020'de farklı bir yola girmiş ve ana şirketi ile yollarını ayırmıştı. Akıllı telefon pazarındaki başarısının ardından bunu dizüstü bilgisayar pazarına da aktarmayı isteyen Honor, şimdi Microsoft ile iş birliğine giderek bu başarısını perçinlemeyi istiyor.
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