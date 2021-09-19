Microsoft'un Yeni "Windows 11 Ortağı" Belli Oldu!

Microsoft ve Çinli dev Honor, Windows 11 işletim sistemli yeni dizüstü bilgisayarlar üretmek için anlaştı.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'un Yeni "Windows 11 Ortağı" Honor Oldu!

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