Microsoft'tan Project xCloud Geldi!
Microsoft'un yeni hizmeti Project xCloud, istediğiniz yerden istediğiniz oyunu oynamanıza izin verecek!
Microsoft, bir süredir üzerinde yoğunlaştığı oyun akış hizmetini sonunda ortaya çıkardı. Yeni duyurulan Project xCloud, istediğiniz cihazdan oyun oynamanıza izin verecek.
Firma, şu an 3.000 Xbox One oyununun, geliştiricileri tarafından kolayca, "ek bir iş olmadan" projeye uyarlanabileceğini söylüyor. Google'ın Project Stream'inin aksine Microsoft, biraz geriden geliyor çünkü hizmet, 2019'dan önce kullanıma açılmayacak. Google Stream ise Chrome üzerinden bugün Assassin's Creed Odyssey oynamanıza izin veriyor.
Yine de Microsoft, konsol oyunlarındaki ve bulut bilişimdeki tecrübesiyle Google'ı geçebilir. Firmanın şu an önüne iki önemli sorun bulunuyor: Gecikme ve arayüz kararları. Bu sorunların Microsoft Research tarafından aşılabileceğine inanılıyor.
Microsoft, herhangi bir oyun kolu olmaksızın oyun oynamaya izin verecek bir dokunmatik katman geliştirdiğini de söylüyor. Firma, gecikmeyi minimuma indirmek için 5G ve Microsoft'un kendi Azure ağıyla çalıştığını belirtiyor.
Zeynel A. Öztürk
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