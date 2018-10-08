Microsoft'tan Windows 10 Açıklaması
Eğer Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini yüklediyseniz ve sizin de özel dosyalarınız "uçup gittiyse", Microsoft'un mesajı sizin için...
Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi beraberinde sorunları da getirdi. Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar veri kaybı yaşadıklarından şikayetçi olmalarının ardından Microsoft, yeni güncellemeyi askıya aldı ve kullanıcıları şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda uyardı.
İstisnasız hemen her işletim sistemi güncellemesinde sorunlar çıkabiliyor. O nedenle yeni güncellemeyi hemen almamak bir süre beklemek mantıklı olabiliyor. Microsoft'un bir süredir beklenen 1809 versiyon numaralı Ekim 2018 güncellemesi de bundan nasibini almış durumda.
Güncellemeyi yükleyen pek çok kişiden gelen veri kaybı sorunlarına ilişkin olarak Microsoft, konuyla ilişkin çözüm konusunda kendilerinin destek verebileceğini açıklamasının yanında, bu sayfadan Windows 10 güncellemelerine ilişkin bilgi de paylaşıyor. Veri kaybı yaşayanlar Recuva gibi veri kurtarma yazılımları yoluyla dosyalarını geri alabiliyorlar.
#WindowsInsiders If you've run into the "missing files after update" issue for 1809/October 2018 Fall update, please call our support line. They have the tools to get you back to a good state. This build is no longer available to download manually: https://t.co/Ce9WVILknp pic.twitter.com/fvisQi1c8g— Dona Sarkar (@donasarkar) 6 Ekim 2018
Ancak her kullanıcı veri kaybından etkilenmiş değil. Yine de Microsoft şimdilik güncellemeyi askıya almış durumda. Öte yandan şirket, güncellemeyi manüel olarak indirip henüz kurmayanları da güncellemeyi yüklememeleri konusunda. uyarıyor.
Microsoft'un önümüzdeki günlerde problemi çözüp, bir yama yayınlaması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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