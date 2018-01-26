Miitomo, İki Yılın Ardından Tarih Oluyor!

Oyun devi, yayınlanmasının sadece iki sene ardından, ilk mobil uygulamasını sona erdiriyor!

Miitomo, İki Yılın Ardından Tarih Oluyor!

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