Mini Electric Artık Hayal Değil; Gerçek!
Mini'nin uzun zamandır beklenen elektrikli modeli Mini Electric, resmi olarak ortaya çıktı; satışa sunuldu. İşte sürücülere vaat ettikleri...
- Levent Öztürk
Bir konseptten fazlasına dönüşmesi için yılların geçmesi gerekmiş olabilir ama ilk tamamen elektrikli Mini artık resmileşmiş durumda. Mini Electric (veya Mini Cooper SE) teslimatlarının Mart 2020'de başlaması bekleniyor ve 2017 vizyonundan daha çok, alışıldık iki kapılı Mini tasarımına yakın gözükecek. Büyük lastikler, karmaşık farlar veya süslü bir kasa işlemesi olmayacak. Aracın odağı, yüzeyin altında olacak. BMW, Mini'nin karakteristik özelliklerini daha çevre dostu bir formatta korumayı planlıyor.
Mini Electric üretimi 123kW (181HP) motoru temel alıyor ve bu motor aracı 100kmph hızına 7.3 saniyede ulaştırırken, en yüksek 150kmph hızı sunuyor. Üst seviye bir spor araba olmadığı kesin olsa da, Mini Cooper S ile yakın performansa sahip olduğu söylenebilir. Aracın 32.6kWh bataryasının 200km ve 230km aralığında bir menzile sahip olduğunun tahmin edildiği düşünülürse, uzun süreli seyahatler için uygun olmadığı söylenebilir. Fakat BMW, bu aracın, zaten bir Mini alması muhtemel olan şehirliler için ideal araba olacağını düşünüyor.
Bu kapasitenin en azından şarj işlemini kolaylaştırdığı söylenebilir. 50kW hızlı şarj istasyonu ile yüzde 80 kapasiteye 35 dakikada ulaşabiliyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi aracın içerisinde bol miktarda teknoloji bulunuyor. Normal gösterge topluluğunun yerini 5.5 inçlik bir ekran alıyor ve burada batarya seviyesi ve özel bilgileri görebiliyorsunuz. Ayrıca merkezde bulunan standart 6.5 inçlik dokunmatik ekran aracılığı ile Apple CarPlay, Mini Online ve gerçek zamanlı trafik güncellemeleri gibi sistemlere ulaşmak mümkün. Yükseltilmiş modellerde Park Mesafesi Kontrolü, bir arka kamera ve sürücü desteği gibi eklenmiş avantajlar bulunuyor. Eğer en üst modeli seçerseniz, 8.8 inçlik dokunmatik ekrana, kablosuz telefon şarjına, park desteğine ve Harman Kardon ses sistemine kavuşuyorsunuz.
Birleşik Krallık'ta Mini Electric için belirlenen fiyatlar, kiralamak isteyenler için aylık 299£'dan veya satın almak isteyenler için 24.400£'dan başlıyor. En üst modelin fiyatı ise 30.400£ olarak belirlenmiş. Diğer ülkelerde ise fiyatların vergiler ve EV indirimleri sonrasında netleşmesi bekleniyor.
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