Mobil YouTube'a 'Keşif' Özelliği Geliyor

Mobil YouTube uygulamasına gelecek olan Keşif sekmesi sayesinde yeni video ve kanallar keşfetmek kolaylaşacak.

Mobil YouTube'a 'Keşif' Özelliği Geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy Note 9 sızıntıları devam ediyor...
Mobil YouTube'a 'Keşif' Özelliği Geliyor
Permafrost Çözülüyor Pleistosen Solucanlar Geliyor
Samsung Hindistan liderliğini Xiaomi'den geri aldı
Fortnite Android'e Geliyor Ama Önce...

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir