Monster Ambassador Program'da Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Monster Notebook'un dijital içerik üreticilerini desteklemek üzere devreye aldığı marka elçiliği programı Monster Ambassador Program'ın ilk başvuru dönemi devam ediyor. Oyun, teknoloji, mimarlık, mühendislik, start up, iş hayatı veya herhangi bir konuda yaratıcı içerikler üreten herkes 31 Temmuz'a kadar Monster Ambassador Program'a başvurabilir.