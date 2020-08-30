Monster Tulpar T7 V21.3.1 modeli dünyanın en iyisi

Monster Notebook'un güç ve performanstan vazgeçmeyen oyun tutkunları için geliştirdiği Tulpar T7 V21.3.1 modeli, dünyaca ünlü bağımsız kıyaslama yazılımı Bapco SYSmark performans sıralamasında birinci oldu.