Monster Tulpar T7 V21.3.1 modeli dünyanın en iyisi

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook'un güç ve performanstan vazgeçmeyen oyun tutkunları için geliştirdiği Tulpar T7 V21.3.1 modeli, dünyaca ünlü bağımsız kıyaslama yazılımı Bapco SYSmark performans sıralamasında birinci oldu.
Yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller ve kesintisiz oyun deneyimi yaşamak isteyen oyun tutkunları için ürünler geliştiren Monster Notebook, güçlü bilgisayarları ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.
Tüm oyunlarda ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek için tasarlanan Tulpar T7 V21.3.1, objektif performans karşılaştırmaları yapan test uygulaması BAPCo SYSmark 2018'in notebook kategorisinde ilk sırada yer aldı.
BAPCo SYSmark, gerçek dünyadaki uygulamaları ve iş yüklerini simule ederek sistem performansını ölçüyor ve karşılaştırıyor. Donanım performansı hakkında en güvenilir sonuçları veren test üzerinden toplamda 1886 skor alan Tulpar T7 V21.3.1, dünyanın en üstün performanslı dizüstü bilgisayarı unvanını kazandı.
1. nesil Intel® CoreT i7 işlemcili cihaz, gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zekâ teknolojilerini sunan NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER ekran kartı ve en güçlü internet ağ bağlantısını mümkün kılan Intel® Wi-Fi 6 AX201 kablosuz ağ kartı ile profesyonel bir oyun deneyimi sunuyor.
Güç ve mobilite bir arada
17,3 inç boyutunda ve 240 HZ yenileme hızında ekranı ile akıcı ve gerçekçi görüntü kalitesi sağlayan Tulpar T7 V21.3.1, yalnızca 2,1 kg ağırlığında olmasıyla oyun tutkunlarına gücü ve mobiliteyi bir arada sunuyor.
Satış öncesi donanım özelleştirmesiyle teknoloji ve oyun tutkunlarının ihtiyacına göre yapılandırılabilen Tulpar T7 V21.3.1 hakkındaki tüm bilgilere Monster Notebook mağazalarından ve http://www.monsternotebook.com.tr adresinden erişilebiliyor.
Türkiye'deki bilgisayar markaları arasında en yüksek müşteri memnuniyetine sahip marka olan Monster Notebook, "Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi", ortalama 1-3 iş günü ile sınırlanan teknik servis desteği, ömür boyu ücretsiz bakım gibi benzersiz uygulamalarıyla müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetler alanında sektörde fark yaratıyor.
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