Motorola G9 Power Tanıtıldı! İşte Yeni Motorola G9 Power Özellikleri!

Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Power'ı tanıttı. İşte Snapdragon 662 işlemci ve 6000 mAh batarya ile Motorola G9 Power'ın tüm özellikleri!