Motorola G9 Power Tanıtıldı! İşte Yeni Motorola G9 Power Özellikleri!

Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Power'ı tanıttı. İşte Snapdragon 662 işlemci ve 6000 mAh batarya ile Motorola G9 Power'ın tüm özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Motorola G9 Power Tanıtıldı!

Ülkemizde de önemli bir geçmişi bulunan telefon üreticisi Motorola, yeni telefonu G9 Power'ı tanıttı. Şirketin bütçe sınıfı bir telefonlarından biri olan G9 Power, adındaki gibi oldukça güçlü özelliklere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Devasa 6000 mAH kapasitesine bir batarya ile gelecek olan Motorola G9 Power, böylece uzun soluklu kullanım isteyenlere hitap ederken, telefon tek şarjla 60 saate kadar dayanım iddiasında bulunuyor.

G9 Power, 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. Ekranı IPS LCD panelden oluşan telefon, HD çözünürlük sağlıyor. İşlemci tercihi olarak Qualcomm Snapdragon 662'yi tercih eden Motorola, telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer veriyor.

Arka tarafında 3'lü kamera kurulumunun benimsendiği telefonda ana kamera 64 MP şeklinde. 2 MP makro kamera ile 2 MP derinlik sensörünün yer aldığı telefonda ön kamera ise 16 MP.

Moto G9 Power'ın diğer önemli özellikleri arasında su geçirmez kaplamaya sahip olması bulunurken, telefonda USB-C, Bluetooth 5.0, çift SIM ve parmak izi tarayıcı desteği de yer alıyor. Motorola G9 Power, Android 10 işletim sistemini çalıştırdığını da söyleyelim.

Temelde biraz daha küçük boyutlu ekranlı (6.5 inç) ve 48 MP 3'lü kamera sistemien sahip Moto G9'un yükseltilmiş bir sürümü olacak olan G9 Power, önümüzdeki birkaç hafta içinde İngiltere'de 179 Sterlin fiyatla satışa çıkacak. Telefon sonraki haftalarda ise Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'nun bazı bölgerinde satışta olacak. Motorola G9 Power'ın ülkemizde satışa çıkması ise beklenmiyor.

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