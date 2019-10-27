Motorola'dan Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Geliyor!
Bir süredir giriş ve orta seviye telefonlara odaklanan Motorola, yakında yeniden Samsung ve Apple amiral gemilerine rakip olabilir!
Motorola, son senelerde uygun fiyatlı telefonlara odaklanıyor. Giriş seviyesi Moto E serisi, Moto G serisi ve orta seviye Motorola One serisinin ardından yeni bir amiral gemisinin geleceği ortaya çıktı.
Yeni bilgi, yeni Moto G8 Plus, E6 Play ve One Macro hakkında medyaya bilgi verilen Motorola etkinliğinde ortaya çıktı. Motorola, E, G, One gibi ürün serilerini bir grafik üzerinde gösterirken diğer tüm cihazların üstündeki "Amiral gemisi" başlığı dikkat çekti. "Z" serisinde görünen bu telefonun adı veya özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ise yok. Bilinen tek şey, Motorola'nın yeniden üst seviye cihazlara yönelmeyi düşünüyor gibi görünmesi.
Motorola'nın Z serisi 2016'da Samsung Galaxy S7'ye rakip olacak gerçek bir amiral gemisi olan Moto Z ile gelmişti. Bir sene sonra Galaxy S8'e karşılık olarak benzer özelliklere ve fiyata sahip olan Moto Z2 Force piyasaya sürüldü. 2018'de ise Z serisinde bazı değişiklikler gözlendi. Moto Z3, zamanının gerisinde bir yonga setiyle geliyor ve Full HD çözünürlükle yetiniyordu.
Yeni Moto Z4 ise Snapdragon 675 işlemciye, 4GB RAM'e, tek arka kameraya sahip orta düzey bir telefon. Motorola'nın telefon serisinde bazı boşluklar olduğu açık ve firma, bunu üst düzey bir telefonla doldurmak istiyor. Firmanın MotoMods'u yeni amiral gemisine getirip getirmeyeceği ise merak konusu. Ancak mevcut mod'lar tasarımı kısıtlayacağından, MotoMod desteği ihtimali biraz düşük görünüyor.
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