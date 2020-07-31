NASA'dan ilginç Salda paylaşımı: Mars'taki kratere benziyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan Burdur Yeşilova'da yer alan ve turkuaz rengindeki suyu; beyaz kumsalıyla büyüleyen Salda Gölü'yle ilgili bir paylaşım yaptı. İşte NASA'nın Salda Gölü ile Mars'taki Jezera Krateri arasındaki benzerlikler için yaptığı yorumlar: