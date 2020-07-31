NASA'dan ilginç Salda paylaşımı: Mars'taki kratere benziyor

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: NASA twitter'dan paylaştığı mesajda Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu duyurdu.
NASA'nın mesajında; "Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Hatta, araştırmacılar 2020'deki Mars görevi için Salda Gölü'nde saha araştırması yaptılar" denildi.
Mars'taki krater ve Salda Gölü'nün fotoğraflarının paylaşıldığı yazıda ise "Mars'ta Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nün ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor" denildi.
Araştırmacılar Salda Gölü'nden elde ettikleri bilgileri kullanarak, Perseverance keşif aracının antik yaşam izlerini aramak üzere 7 ay sonra Jezero Krateri'ne ineceği Mars 2020 görevinin ilerleyişine yardımcı oluyorlar.
Mars'a keşif aracı Persderance'nin gönderildiği Mars 2020 görevi öncesi araştırmacıların Salda Gölü'nde çalışma yaptığı belirtilen yazıda bilim insanı Briony Horgan'ın "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi" sözlerine yer veriliyor.
NASA'nın yazısında Briony Horgan ile birlikte çalışan Purdue Üniversitesi'nden lisansüstü öğrencisi Brad Garczynski, "Karbonatlar önemlidir çünkü mikroplar ve mikrobiyal yaşamın kanıtı olan belirli dokular gibi o ortamda var olan her şeyi bulmaya sağlar. Ama Jezero'ya gitmeden önce, yaşam belirtileri arayışımıza odaklanmak için bu karbonatların Dünya'da nasıl oluştuğuna dair bilgiler edinmek gerçekten önemli" dedi.
DÜNYA ÜZERİNDE BİLİNEN TEK GÖL
NASA yazısında Salda Gölü'nün Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren Dünya'da bilinen tek göl olduğu vurgulandı.
Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz sahil hattı, hidromagnezitin egemen olduğu kumlardan ve çakıllardan meydana geliyor; ki bunlar da Jezero'da tespit edilen karbonat minerallerine benziyor. Horgan'ın açıklamasına göre Salda Gölü boyunca görülen hidromagnezit tortuların, 'mikrobiyalit' şeklinde adlandırılan (mikropların yardımıyla oluşan kayalar) büyük tümseklerden aşınmış olduğu düşünülüyor. Bunlar, Salda Gölü'nde kıyı hattının yakınındaki su yüzeyinin hemen altında yaşayamış mikrobiyal tabakalar sayesinde oluşmuş. Bu mikrobiyalitler büyüdükçe, yapılarına karbonat maddeleri de katmış ve büyük teras adaları oluşturmuşlar.
2019 yılının Ağustos ayında Garczinski, Salda Gölü üzerinde açığa çıkan bir mikrobiyalit adasının fotoğrafını çekmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıyla işbirliği yapan Purdue araştırma takımı, yaklaşık bir hafta boyunca gölün çevresini ve etrafındaki alanı incelemiş. Garczinski, bu adaların zamanla aşınıp nihayetinde de taşınarak; kıyı hattı boyunca sahil tortuları biçiminde çökelmelerinin beklendiğini söylüyor.
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