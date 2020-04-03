NASA, Mars'a Helikopter Gönderiyor

COVID-19 salgınının yayılmasını yavaşlatma çalışmaları devam ederken, sıradaki uzay görevleri için yapılan çalışmalar durmuş değil. Yaklaşan görevlerden özellikle ilgi çekici olan bir tanesi ise, NASA'nın bu yaz mevsiminde Mars'a Perseverance aracı ile beraber göndereceği helikopter olacak.
Tabii ki insan boyutlu bir helikopterden bahsetmiyoruz. Bu dron-kopter 1,2 metre kanat genişliğine sahip ve 30 günlük görev sırasında beş uçuş yapması bekleniyor. Helikopter Perseverance'a ilgi çekici hedefleri bulmada yardımcı olacak ama asıl amacı, bu teknolojinin kullanılabilir olduğunu göstermek. Bu helikopterin başarılı uçuşu, başka bir gezegende uçan ilk havadan-daha-ağır araç olmasını sağlayacak.
Helikopter, lityum-iyon bataryalarını şarj etmek için güneş panellerine ve dondurucu Mars gecelerinde sıcak kalması için bir ısıtıcıya sahip. Uçuşlarını, daha önce Dünya'da herhangi bir hava aracı tarafından denenmemiş şartlar altında otonom olarak gerçekleştirecek. Mars'ın atmosferi Dünya'daki atmosferin sadece %1'i boyutunda ve bu da, Dünya'da 30.000 metre yükseklikte olmaya benzetilebilir.
Perseverance Temmuz ayında Cape Canaveral'dan fırlatılacak ve bir sonraki Şubat ayında Kızıl Gezegen'e ulaşarak Jezero Krateri'ne inecek. Ancak bu cesur helikopterin ilk uçuşu hemen gerçekleşmeyecek ve 2,5 aylık bir hazırlanma dönemi olacak.
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