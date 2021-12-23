NASA Uzay Sergisi'ne Yoğun İlgi

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2.300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

NASA Uzay Sergisi'ne Yoğun İlgi

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