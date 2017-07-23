NASA'dan Hiç Gerçek Olmayacak Bir Araç!

NASA, sergilediği yeni Mars aracı ile adeta şov yapıyor. Ama işin kötüsü, bu araç asla uzaya çıkamayacak!

NASA'dan hiç gerçek olmayacak araç!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

nasa,ın merak ismindeki araç cihaz veya robot gerçekten mars,a gittimi? youtube,de bir film var merak,ın karşısındaki dağ ve vadi köşesinde bir vasıta (taksi veya jeep) görüntüsü var..eğer MERAK ismindeki nesne MARS taysa bu taksi veya jeep nereden MARS,a geldi.? yoksa abd.lilerin işleri güçleri hava yapmak mı? arzu eden kişi mars hakkındaki videoları youtube,de seyretsin.. Ayrıca diyelimki mars,a bu robot gitti..ancak parajütle indirildiğinde kamera çekimini kim yapıyor ?

İnsanoğlu marsa gitse dahi yaşam populütesi sıfırdır.. havası yok..suyu yok..atmosferi yok. dışarı çıkan 45 saniye yaşayabilir..beyne 40 saniye oxijen gitmezse gerek insan veya gerek hayvan olsun yaşam exsomenti düşer..vucudün bazı bölgelerine FELÇ iner.. geceler sürekli karbonmooksit yayan ultraviyole ışınlarını gündüz temizleyecek oxijen ve azot yoktur. sürekli sera,lar içinde mi yaşayacak oradaki insan ? ayrıca sex (kadın erkek) yapamaz..erkeğin zorlaması ile vucut oxijen kaybeder..dikkat

3..deniz dibinde de sex yapılmaz.çünkü oxsijen yoktur...yapılırsa beyine felç iner..akciğerler su toplar.vucudun diğer organlarına özellikle prankres,e yüksek basınç ile kan temizlenmesi faaliyeti 100%den 100 25,e düşer..karaciğer safdışı kalır.. içki içen bir kişinin içkinin temizlenmesi için karaciğer normalde 400 görev yaptığı halde hepsini bir tarafa çeker ve içkinin içindeki anason ve diğer maddeleri temizler,görevini pek ala yapamayan karaciğer basinç ritiminden düşer.mars,da da böyledir

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