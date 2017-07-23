NASA'dan Hiç Gerçek Olmayacak Bir Araç!
NASA, sergilediği yeni Mars aracı ile adeta şov yapıyor. Ama işin kötüsü, bu araç asla uzaya çıkamayacak!
2012 yılının Aralık ayında, Curiosity aracının Mars yüzeyine iniş yapmasından sadece birkaç ay sonra, National Aeronautics and Space Administration (NASA) kızıl gezegene bir sonraki görevini duyurmuştu: Mars 2020.
Mars 2020 görevi Mars'a bir araç daha indirmek istiyor ancak bu sefer görev, Mars'ta geçmişte olabilecek yaşam izlerini ve geçmişteki yaşanılabilirliği incelemek. Bu görev Curiosity aracının görevine oldukça benzese de, en önemli fark araçların üzerlerindeki bilimsel cihazlar olacak. Microsoft'un HoloLens'i henüz isimlendirilmeyen aracın tasarlanmasında görev almıştı.
Henüz iniş konumuna karar verilmiş değil. Neyse ki liste, sadece üç konum adayına kadar indirilmiş durumda. Ancak NASA'nın pek pratik olmayan bir çalışması daha söz konusu: Mars için tasarlanmış bir konsept insanlı araç.
Kennedy Uzay Merkezi Ziyaretçi Kompleksi'nde "Summer of Mars" (Mars Yazı) etkinliği sırasında gösterilen araç, "astronotların Mars'ı keşfetmek için kullanabilecekleri teknolojilere sahip bir uzak zamanlı bilimsel temalı araç" olarak tanımlanıyor.
Araç, Hollywood filmlerinden çıkmış gibi gözüküyor ve bunun iyi bir sebebi var: Araç, Shanon ve Marc Parker tarafından tasarlandı ve üretildi. İkili, Hollywood için film dekorları üretiyorlar ve en bilindik ürünleri, Tron filmindeki motosikletler.
CBS ile yapılan bir röportajda Marc, bu aracın geliştirilmesine ne kadar fazla çaba harcandığını anlattı ve aracın neredeyse her parçasını kendileri ürettiklerini söyledi. Aracın görüntüsü çok pratik bir kullanım sunmuyor gibi görünüyor. Shanon, konseptin bazı parçalarının "sadece tasarım için" ve "iyi gözükmesi için" olduğunu söyleyerek bu durumu açıklıyor.
Aracın kendisi alüminyum ve karbon fiberden üretilmiş, 8.5 metre uzunluğunda, 4.25 metre genişliğinde ve 3.35 metre yüksekliğinde. Araç, bir SUV gibi sürülmesi için tasarlanmış ve tavanındaki güneş panelleri ile dolan 700 voltluk bataryaya sahip. Aracın içerisinde dört oturma yeri ve astronotların deneylerini yapabilecekleri sahte bir laboratuvar bulunuyor.
NASA, bu konsept aracın sadece sergi amaçlı olduğunu, Mars yüzeyine kesinlikle iniş yapmayacağını söylüyor. Yani yakın zamanda bu konsept aracın tamamlanmış, çalışır bir modelini görmemiz mümkün görünmüyor.
Peki NASA bu aracı neden sergiliyor? Ajans, 2012 yılında Curiosity aracının yarattığı heyecanı tekrar canlandırmak istiyor ve bu Hollywood benzeri aracın ajansın tam olarak ihtiyacı olan şey olması mümkün...
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
nasa,ın merak ismindeki araç cihaz veya robot gerçekten mars,a gittimi? youtube,de bir film var merak,ın karşısındaki dağ ve vadi köşesinde bir vasıta (taksi veya jeep) görüntüsü var..eğer MERAK ismindeki nesne MARS taysa bu taksi veya jeep nereden MARS,a geldi.? yoksa abd.lilerin işleri güçleri hava yapmak mı? arzu eden kişi mars hakkındaki videoları youtube,de seyretsin.. Ayrıca diyelimki mars,a bu robot gitti..ancak parajütle indirildiğinde kamera çekimini kim yapıyor ?
İnsanoğlu marsa gitse dahi yaşam populütesi sıfırdır.. havası yok..suyu yok..atmosferi yok. dışarı çıkan 45 saniye yaşayabilir..beyne 40 saniye oxijen gitmezse gerek insan veya gerek hayvan olsun yaşam exsomenti düşer..vucudün bazı bölgelerine FELÇ iner.. geceler sürekli karbonmooksit yayan ultraviyole ışınlarını gündüz temizleyecek oxijen ve azot yoktur. sürekli sera,lar içinde mi yaşayacak oradaki insan ? ayrıca sex (kadın erkek) yapamaz..erkeğin zorlaması ile vucut oxijen kaybeder..dikkat
3..deniz dibinde de sex yapılmaz.çünkü oxsijen yoktur...yapılırsa beyine felç iner..akciğerler su toplar.vucudun diğer organlarına özellikle prankres,e yüksek basınç ile kan temizlenmesi faaliyeti 100%den 100 25,e düşer..karaciğer safdışı kalır.. içki içen bir kişinin içkinin temizlenmesi için karaciğer normalde 400 görev yaptığı halde hepsini bir tarafa çeker ve içkinin içindeki anason ve diğer maddeleri temizler,görevini pek ala yapamayan karaciğer basinç ritiminden düşer.mars,da da böyledir