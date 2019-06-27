NASA'dan, Yeni Mars Aracı İçin Yarışma
NASA, yeni Mars aracının isminin ne olacağı konusunda ilginç bir yola başvuruyor; bir yarışma düzenliyor!
- Levent Öztürk
NASA'nın Mars 2020 aracı şekillenmeye başlıyor; bu ayın başlarında ekipler, aracın bacaklarının bir kısmını ve tekerleklerinin altısını takmışlardı. Şimdi ise aracın bir isme ihtiyacı var ve NASA bu amaçla öğrencilere yöneliyor. 2019 sonbaharı başlangıcında NASA, ABD genelinde K-12 öğrencileri için bir "Name the Rover" (Rover'ı İsimlendir) yarışması başlatacak. Uzay aracının uçuşa başlaması beklenen 2020 Temmuz'a kadar bir isme kavuşması bekleniyor.
Yarışma, halkın, mikrobik yaşam formu arayacak, gezegenin iklimini ve jeolojisini karakterize edecek olan Moon to Mars (Ay'dan Mars'a) görevi ile etkileşime geçmesini sağlamak için çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. K-12 öğrencisi olmayan ancak sürecin parçası olmak isteyen kişiler ise, seçimde jüri olmak için başvuruda bulunabilecekler. Ancak bu katılımlar da sadece Amerika'dan kabul edilecek.
Bir adım daha ileri gitmek isteyen kişiler ise NASA'nın "Adınızı Gönderin" kampanyasına katılabiliyor. Bu kampanya ile gönderilen isimler de bozuk para boyutunda bir çipe kazınarak uzaya gönderiliyor.
Aracın Mars'a gönderilmesine halen bir yıldan fazla zaman olduğu düşünülürse, NASA'nın katılım için daha farklı yollar da bulacağı kesin.
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