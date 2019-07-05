NBA 2K20'den Büyük WNBA Sürprizi!

NBA 2K20'de, daha önce hiç bir NBA 2K oyununda görmediğimiz bir sürpriz bizleri bekliyor olacak!

  • Levent Öztürk
NBA 2K20'den Büyük WNBA Sürprizi!
2K Games

6 Eylül'de yayımlanması beklenen NBA 2K20, WNBA'i de içerecek. 2K Games, yaptığı açıklamalarda WNBA'in bir şekilde oyuna ekleneceğini zaten söylüyordu. Ama şimdi bu durum, yayınlanan son tanıtım videosu ile de kesinleşti. 

NBA 2K20 | Official Teaser TrailerNBA 2K20 | Official Teaser Trailer
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WNBA, konsollara ilk adımını birkaç yıl önce EA'in NBA Live 18'i ile yapmıştı ve artık, NBA2K serisi de aynı yola giriyor. Hatta diğer NBA oyunlarının da, bu konuda adım atmalarının vakti gelmiş durumda. Zira kadın takımlarının oluşturduğu WNBA ligi, son yıllarda oldukça büyük bir ilgi görüyor.

Oyun kapakları da ortaya çıktı...

2K Games

Bu arada 2K Games, NBA 2K20 için kapak sporcularını da duyurdu. Anthony Davis geri dönüyor – ancak bu sefer tek başına – ve standart ve deluxe sürümleri için kapaktaki yerini alıyor. Efsanevi Dwaye Wade ise Legend Edition (Efsane Sürümü) kapağında görülebilecek.

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