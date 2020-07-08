Stateless konusu nedir? Netflix'in Yeni Dizisi Stateless hakkında her şey

Stateless Netflix'in yeni mini dizilerinden biri. 8 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te yayına giren mini dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.
İşte "Stateless konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Stateless kaç bölüm?" sorularının yanıtları ve dizinin fragmanı...
Stateless Konusu Nedir?
Stateless dizisinde, birbirini tanımayan dört yabancının hayatı anlatılıyor. Yolları Avustralya'daki bir gözaltı merkezinde kesişen bir grup insanın hikayesinin anlatıldığı dizi, fragmanı ile de dikkatleri üzerine çekti.
Dizide konu edinilen grupta, yerel bir tarikattan kaçan bir uçuş görevlisi, idamdan kaçan bir Afgan mülteci, işinden ayrılmaya çalışan Avustralyalı bir beyaz yakalı ve adı skandala karışan bir bürokrat var.
Stateless Fragman
Stateless Oyuncu Kadrosu
- Marta Dusseldorp - Margot
- Dominic West - Gordon
- Jai Courtney - Cam Sandford
- Claude Jabbour - Farid
- Helana Sawires -Rosna
- Soraya Heidari - Mina
- Cate Blanchett - Pat
- Yvonne Strahovski - Sofie Werner
- Asher Keddie - Claire Kowitz
- Fayssal Bazzi - Ameer
Stateless Bölümleri
1. sezon 1. bölüm - "The Circumstances in Which They Come"
1. sezon 2. bölüm - "Incognita"
1. sezon 3. bölüm - "The Right Thing"
1. sezon 4. bölüm - "Run Sofie Run"
1. sezon 5. bölüm - "Panis Angelicus"
1. sezon 6. bölüm - "The Seventh Circle"
Stateless'in ilk gösterimi Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirildi.
Dizinin senaryosunu Elise McCredie ve Belinda Chayko kaleme alırken; yürütücü yapımcı kadrosu ise Andrew Upton, Cate Blanchett, Tony Ayres, Liz Watts, Elise McCredie, Sally Riley, Andrew Gregory'den oluşuyor.
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