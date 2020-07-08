Stateless konusu nedir? Netflix'in Yeni Dizisi Stateless hakkında her şey

Netflix'in yeni mini dizisi Stateless hakkında merak edilen soruların yanıtları... Stateless konusu nedir? Kaç bölümden oluşuyor? ya da Stateless oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yanıtı...

Stateless konusu nedir? Netflix'in Yeni Dizisi Stateless hakkında her şey

Stateless Netflix'in yeni mini dizilerinden biri. 8 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te yayına giren mini dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

İşte "Stateless konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Stateless kaç bölüm?" sorularının yanıtları ve dizinin fragmanı...

Stateless Konusu Nedir?

Stateless dizisinde, birbirini tanımayan dört yabancının hayatı anlatılıyor. Yolları Avustralya'daki bir gözaltı merkezinde kesişen bir grup insanın hikayesinin anlatıldığı dizi, fragmanı ile de dikkatleri üzerine çekti.

Dizide konu edinilen grupta, yerel bir tarikattan kaçan bir uçuş görevlisi, idamdan kaçan bir Afgan mülteci, işinden ayrılmaya çalışan Avustralyalı bir beyaz yakalı ve adı skandala karışan bir bürokrat var.

Stateless Fragman

Stateless | Official TrailerStateless | Official Trailer
An air hostess escaping a cult, an Afghan refugee saving his family, an Australian father escaping a dead-end job and a bureaucrat trying to contain a national scandal each struggle – to the limits of their sanity – with an immigration system that is itself struggling. Starring a multi award-winning cast including Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale), Jai Courtney (Suicide Squad), Asher Keddie (The Cry, Offspring), Fayssal Bazzi (The Commons), Marta Dusseldorp (Janet King, A Place to Call Home), with Dominic West (The Affair, The Wire) and Cate Blanchett (Blue Jasmine, Carol), Stateless is a compelling drama that centres on four very different people whose lives intersect at a detention centre in the Australian desert. #StatelessTV Starts Sunday, 1 March at 8.40pm. Subscribe now: Like ABC TV: Follow ABC TV: Follow ABC TV:

Stateless Oyuncu Kadrosu

  • Marta Dusseldorp - Margot
  • Dominic West - Gordon
  • Jai Courtney - Cam Sandford
  • Claude Jabbour - Farid
  • Helana Sawires -Rosna
  • Soraya Heidari - Mina
  • Cate Blanchett - Pat
  • Yvonne Strahovski - Sofie Werner
  • Asher Keddie - Claire Kowitz
  • Fayssal Bazzi - Ameer

stateless

Stateless Bölümleri

1. sezon 1. bölüm - "The Circumstances in Which They Come"
1. sezon 2. bölüm - "Incognita"
1. sezon 3. bölüm - "The Right Thing"
1. sezon 4. bölüm - "Run Sofie Run"
1. sezon 5. bölüm - "Panis Angelicus"
1. sezon 6. bölüm - "The Seventh Circle"

Stateless'in ilk gösterimi Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

Dizinin senaryosunu Elise McCredie ve Belinda Chayko kaleme alırken; yürütücü yapımcı kadrosu ise Andrew Upton, Cate Blanchett, Tony Ayres, Liz Watts, Elise McCredie, Sally Riley, Andrew Gregory'den oluşuyor.

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