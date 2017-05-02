Netflix Fidye Ödemedi, Hacker'ların Kurbanı Oldu!
Netflix, hacker'ların istediği fidyeyi ödemeyince, popüler dizisinin yeni bölümlerinin internete sızmasına engel olamadı!
Eğer Netflix'in sahibi olsaydınız, muhtemelen orijinal dizilerinizin yayınlanmamış yeni bölümlerini mümkün olduğunca iyi bir şekilde korumak isterdiniz. Çünkü, eğer bu diziler internete sızarsa, ciddi bir gelir kaybı ile karşılaşmanız kaçınılmaz.
TorrentFreak'in raporuna göre, internet yayın hizmetinin yöneticileri, "Orange is the New Black" serisinin yeni bölümlerinin, resmi yayın tarihi olan 9 Haziran'dan çok daha öncesinde internete sızmasından dolayı oldukça sinirli.
Hacker grubu thedarkoverlord sayesinde beşinci sezonun en az on bölümü The Pirate Bay'de yayınlanmış durumda. Hacker'ların söylediğine göre OITNB için Netflix'den fidye istenmişti ancak hizmet bu parayı ödemeyi kabul etmedi.
Anlaşılana göre bu sızıntı, Netflix tarafından kullanılan bir üretim sonrası (post prodüksiyon) stüdyosunda gerçekleşti. Netflix, durumdan haberdar olduğunu şu sözlerle duyurdu: "Birkaç büyük TV stüdyosu tarafından kullanılan bir üretim sağlayıcısının güvenliği aşıldı. Kanun güçleri olaya dahil olmuş durumda."
Görünene göre daha fazla sızıntı da yolda olabilir. thedarkoverlord tarafından söylenene gröe Fox, National Geographic ve ABC gibi firmalardan da çok sayıda malzeme ellerinde. Bu firmaların serileri de eğer bir fidye parası ödenmezse internette yayınlanabilir.
thedarkoverlord'un arkasındaki kişiler, "böyle olmak zorunda değildi Netflix" açıklamasını yaptı ve ekledi: "Bu şekilde, bizim mütavazi önerimizden çok daha fazla para kaybedeceksiniz. Sizinle aynı havayı solumaktan utanç duyuyoruz."
Levent Öztürk
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