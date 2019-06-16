Netflix, Stranger Things Oyununu Tanıttı!
Netflix, Stranger Things ile sinemaseverlerin kalbini kazandıktan sonra, şimdi de oyun severlerin kalbini kazanmaya niyetli!
- Ercan Uğurlu
Netflix'in popüler dizisi Stranger Things yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük sükse yapmış ve sinemaseverlerin büyük ilgisini görmüştü. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Stranger Things, Netflix'in yaptığı yeni duyuru ile yalnızca dijital platformda dizi olarak kalmayacak, aynı zamanda oyun olarak da karşımıza çıkacak.
E3 2019'da sahne alan Netflix, Stranger Things'in oyununu hazırladıklarını ve yeni sezon ile beraber Nintendo Switch platformunda oyun severlere sunacaklarını açıkladı. Netflix İnteraktif Oyunlar Direktörü Chris Lee'nin yaptığı duyuruya göre, Stranger Things oyunu RPG türünde olacak.
Stranger Things, yalnızca Nintendo platformunda kalmayacak ve önümüzdeki yıl iOS ve Android platformlarında da olacak. Ancak bu bilgilerin dışında başka bir detay henüz yok. Fakat Netflix'in sadece bir oyunla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Zira Finlandiya merkezli Next Games oyun geliştirme şirketi ile bir anlaşma yapan Netflix, önümüzdeki yıllarda daha pek çok popüler diziyi oyun platformuna taşımayı düşünüyor.
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