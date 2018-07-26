Netflix yeni profil simgeleri sunuyor!

Netflix, kullanıcı profilleri için tasarlardığı yeni simgeleri kullanıma açtı!

Netflix kullanıcıları için yeni simgeler sunuyor..

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