Netflix yeni profil simgeleri sunuyor!
Netflix, kullanıcı profilleri için tasarlardığı yeni simgeleri kullanıma açtı!
Netflix ana ekranınızda aynı üç simgeyi görmekten sıkıldıysanız, artık değişikliğe hazırlanabilirsiniz. Netflix yeni yaptığı duyuru ile önümüzdeki haftalarda 100'den fazla yüksek çözünürlüklü simge görsellerini ekleyeceğini duyurdu.
Yeni simgelerin arasında, aralarında Queer Eye, Bojack Horseman, Kimmy Schmidt, Stranger Things ve Orange is the New Black gibi hizmetin en popüler dizilerinden karakterler yer alacak. Eski simgeler hizmet içerisindeki yerlerini koruyacaklar ve onlar da Netflix'in yöneldiği modern estetik görünüme uygun bir şekilde yenileniyorlar.
İlk simgeler şu anda hizmette kullanılabilir hâle gelmiş olsalar da Netflix, tam değişim için hâlâ birkaç hafta vaktimiz olduğunu söylüyor. Yeni simgeler önümüzdeki haftalarda mobil, tarayıcı ve TV uygulamalarında sunulacaklar.
Simgelerdeki değişiklik, Netflix'in TV tabanlı kullanıcı arayüzünü değiştirerek yeni şovları daha kolay bulunabilir ve izlenebilir hale getirmeyi planladığını duyurmasının hemen ardından gerçekleşmiş durumda.
Levent Öztürk
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